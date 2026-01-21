Алла Пугачова готується до грандіозного повернення на сцену

Російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного вторгнення РФ підтримала Україну, має намір знову повернутися до концертної діяльності. За інформацією російських ЗМІ, артистка планує перші виступи вже влітку.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

До настання літа Примадонна не збирається займатися роботою, адже наразі приділяє час родині. Водночас згодом вона планує поступово відновлювати сценічну активність. Йдеться не про великі сольні концерти, а про можливі виступи на закритих приватних заходах.

"До початку літа Алла Борисівна корпоративи не розглядає — зосереджена на собі і на сімейних обов'язках. Однак неформально дала зрозуміти — варто чекати найбільший камбек", — зазначають медіа.

Попри раніше поширені чутки, Пугачова не збирається повертатися до Росії і не планує виступати там із концертами. Співачка готова працювати виключно з приватними замовниками в Європі.

До можливого повернення на сцену артистка готувалася заздалегідь. Перебуваючи на Кіпрі, Пугачова активно займалася творчістю: працювала над записом нових композицій і формувала концертну програму. У 2024 році вона вже отримувала пропозиції щодо виступів і навіть змогла досягти домовленостей із великими замовниками.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Алла Пугачова зробила нову заяву про еміграцію. Російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного нападу РФ підтримує Україну, презентувала нову пісню під назвою "Давай просто жити". Композиція спричинила суперечливу реакцію серед росіян, а різко висловився щодо неї в коментарі пропагандистським росЗМІ продюсер Йосип Пригожин.

У новій пісні Примадонна поділилася власними переживаннями, пов’язаними з еміграцією, та фактично дала зрозуміти, що не розраховує на повернення до Росії. Водночас артистка говорить про пошук радості в повсякденному житті та закликає "просто жити".

Такі слова з вуст співачки обурили частину російської аудиторії, а дехто побачив у них прихований політичний підтекст. Йосип Пригожин емоційно прокоментував ситуацію в медіа, заявивши, що Пугачова нібито ставить себе вище за інших.

