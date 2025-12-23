Алла Пугачова зробила нову заяву про еміграцію (ВІДЕО)



















Російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного нападу РФ підтримує Україну, презентувала нову пісню під назвою "Давай просто жити". Композиція спричинила суперечливу реакцію серед росіян, а різко висловився щодо неї в коментарі пропагандистським росЗМІ продюсер Йосип Пригожин.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

У новій пісні Примадонна поділилася власними переживаннями, пов’язаними з еміграцією, та фактично дала зрозуміти, що не розраховує на повернення до Росії. Водночас артистка говорить про пошук радості в повсякденному житті та закликає "просто жити".

"Знову падіння і злети, біль і успіх, і квиток в один кінець лише є у всіх. Долею летимо нерівно — то вниз, то вгору. Нікуди поспішати, нікуди поспішати — ой, давай просто жити", — заспівала Пугачова.

Такі слова з вуст співачки обурили частину російської аудиторії, а дехто побачив у них прихований політичний підтекст. Йосип Пригожин емоційно прокоментував ситуацію в медіа, заявивши, що Пугачова нібито ставить себе вище за інших.

"Ця пісня в якомусь сенсі виклик. Зрозуміло, що всі ми смертні. Справа не в ній самій. А в тому, що шляхи можуть по-різному розходитися. Але те, що Алла Пугачова знову себе поставила вище за всіх, власне кажучи, вона так і робила весь час", — заявив Йосип.

Також продюсер наголосив, що вважає композицію політичною заявою і дорікнув Пугачовій у небажанні говорити прямо. Ця реакція лише вкотре демонструє, що російський шоу-бізнес досі не може змиритися з рішенням Примадонни діяти відповідно до власної совісті та підтримувати жертву агресії.

"Це не про пісню, не про музику... Це про політику. Я не вірю в чесність останнім часом. Я можу сказати, що я розчарований сильно", — підсумував Пригожин.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що донька російської співачки Алли Пугачової, яка відкрито підтримує Україну у протистоянні з державою-агресором РФ, Ліза Галкіна, ймовірно, побувала в Москві разом із матір’ю.

Нагадаємо, що Алла Пугачова разом із родиною залишила територію Росії ще у 2022 році. На своїй сторінці у соціальних мережах дівчинка оприлюднила світлину зі столиці РФ, після чого в мережі почали ширитися чутки про можливий приїзд Примадонни до Москви.



Раніше співачка разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Лізою і Гаррі виїхала з Росії спершу до Ізраїлю. Згодом родина перебралася на Кіпр, оскільки тамтешній клімат є більш м’яким і краще підходить для стану здоров’я Пугачової.