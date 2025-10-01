Алла Пугачева обхитрила всех недоброжелателей в России по полной

Российская певица Алла Пугачева, с 2022 года проживающая в Израиле и открыто осуждающая террористическое вторжение РФ в Украину, сохранила права на 166 песен в России.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских медиа, Примадонна официально остается правообладательницей своих треков и может получать прибыль от их использования.

Кроме этого, Пугачева является автором более 40 текстов, в около 146 композициях выступила композитором, а еще в 22 — одновременно автором слов и музыки. Она имеет право на выплаты за исполнение ее произведений другими исполнителями.

"Русское авторское общество – это организация с государственной аккредитацией, которая собирает вознаграждение за отдельные способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно оплатить в РАО, а дальше они уже перечислят ей средства", — пояснил один из российских юристов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева приняла важное решение о своем роскошном замке в России. Российская певица Алла Пугачева, открыто осудившая военную агрессию РФ против Украины и проживающая на Кипре, якобы сдает свой замок в Грязи в аренду.

По данным российских пропагандистских СМИ, местные жители утверждают, что здание предлагают для проведения разных мероприятий. Кроме того, один из соседей отметил, что иногда в имение наведывается дочь артистки из США — певица Кристина Орбакайте.

"Так что жизнь там все же есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Наверное, для каких-то событий. Потому что периодически приезжают люди", — рассказал сосед.

Сама же Пугачева заявляет, что ее большой дом пустует. В то же время, продавать его она не планирует, ведь намерена оставить имение в наследство своим детям.

