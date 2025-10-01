logo_ukra

Алла Пугачова обхитрила всіх недоброзичливців в Росії на повну

Алла Пугачова залишилася з прибутком.

1 жовтня 2025, 22:10
Автор:
Лиля Воробьева

Російська співачка Алла Пугачова, яка з 2022 року мешкає в Ізраїлі та відкрито засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, зберегла права на 166 власних пісень у Росії.

Алла Пугачова обхитрила всіх недоброзичливців в Росії на повну

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

За даними російських пропагандистських медіа, Примадонна офіційно залишається правовласницею своїх треків і може отримувати прибуток від їх використання.

Окрім цього, Пугачова є авторкою понад 40 текстів, у близько 146 композиціях виступила композиторкою, а ще у 22 — одночасно авторкою слів і музики. Вона має право на виплати за виконання її творів іншими виконавцями.

"Російське авторське товариство — це організація з державною акредитацією, яка збирає винагороду за окремі способи використання. Наприклад, за публічне виконання пісень Пугачової достатньо сплатити в РАО, а далі вони вже перерахують кошти їй", — пояснив один із російських юристів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Алла Пугачова прийняла важливе рішення щодо свого розкішного замку в Росії. Російська співачка Алла Пугачова, яка відкрито засудила військову агресію РФ проти України та нині проживає на Кіпрі, нібито здає свій замок у Грязі в оренду.

 За даними російських пропагандистських ЗМІ, місцеві мешканці стверджують, що будинок пропонують для проведення різних заходів. Крім того, один із сусідів зазначив, що іноді до маєтку навідується донька артистки зі США — співачка Крістіна Орбакайте.

"Так що життя там усе ж є. Крім того, сусіди кажуть, що будинок здають в оренду іноді. Мабуть, для якихось подій. Тому що періодично приїжджають люди", — розповів сусід.

Сама ж Пугачова заявляє, що її великий будинок стоїть порожнім. Водночас продавати його вона не планує, адже має намір залишити маєток у спадок своїм дітям.
 



