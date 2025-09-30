Российская певица Алла Пугачева, открыто выступающая против террористического вторжения РФ в Украину, обратилась к своему бывшему любимому Владимиру Кузьмину.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как передают пропагандистские росСМИ, Примадонна пожелала артисту и его супруге счастья, однако жители страны-агрессора раскритиковали ее за якобы унизительные слова в адрес экс-избранника, сказанные в недавнем интервью.

29 сентября Кузьмин вместе с супругой отпраздновал годовщину свадьбы, показав в соцсети общий снимок.

"24 года пролетели незаметно. Люблю нас", — написал певец.

Пугачева решила поддержать супругов и оставила свои теплые пожелания:

"Гений со своим ангелом-хранителем. Счастье вам, ребята!" – написала артистка.

Впрочем, в сети реакция оказалась отрицательной — россияне оставляли резкие комментарии под ее сообщением:

"Какое лицемерие с Вашей стороны после слов о мужчинах, кроме двух, остальное — это была помощь другу!";

"Вы сами поняли, что написали?";

"Похмелись, бабушек".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью . Российская певица и легенда сцены Алла Пугачева, которая отказалась поддержать диктатора Путина в его кровавой войне против Украины и откровенно высказалась об этом в резонансном интервью с Екатериной Гордеевой, сделала новое громкое заявление.

На своей странице в Instagram артистка написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше пойти улыбаясь". Этот пост появился после нескольких дней бурного обсуждения ее интервью и тысячи комментариев. Пугачева оставила возможность комментировать запись, и под ней снова появилась волна поддержки от поклонников.