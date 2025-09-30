logo_ukra

BTC/USD

114428

ETH/USD

4160.53

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Алла Пугачова звернулася до колишнього коханого і спровокувала гучний скандал
commentss НОВИНИ Всі новини

Алла Пугачова звернулася до колишнього коханого і спровокувала гучний скандал

Росіяни накинулися на Аллу Пугачову.

30 вересня 2025, 22:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська співачка Алла Пугачова, яка відкрито виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, звернулася до свого колишнього коханого Володимира Кузьміна.

Алла Пугачова звернулася до колишнього коханого і спровокувала гучний скандал

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Як передають пропагандистські росЗМІ, Примадонна побажала артистові та його дружині щастя, проте мешканці країни-агресора розкритикували її за нібито принизливі слова на адресу екс-обранця, сказані в недавньому інтерв’ю.

29 вересня Кузьмін разом із дружиною відсвяткував річницю весілля, показавши у соцмережі спільний знімок.

Алла Пугачова звернулася до колишнього коханого і спровокувала гучний скандал - фото 2

"24 роки пролетіли непомітно. Люблю нас", — написав співак.

Пугачова вирішила підтримати подружжя та залишила свої теплі побажання:

"Геній зі своїм ангелом-охоронцем. Щастя вам, хлопці!" — написала артистка.

Алла Пугачова звернулася до колишнього коханого і спровокувала гучний скандал - фото 3

Втім, у мережі реакція виявилася негативною — росіяни залишали різкі коментарі під її дописом:

"Яке лицемірство з Вашого боку після слів про чоловіків, що окрім двох, решта — це була допомога другу!";
"Ви самі зрозуміли, що написали?";
"Похмелися, бабуль".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова зробила різку заяву після свого гучного інтерв'юРосійська співачка та легенда сцени Алла Пугачова, яка відмовилася підтримати диктатора Путіна у його кривавій війні проти України та відверто висловилася про це в резонансному інтерв’ю з Катериною Гордєєвою, зробила нову гучну заяву.

 На своїй сторінці в Instagram артистка написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись". Цей пост з’явився після кількох днів бурхливого обговорення її інтерв’ю та тисяч коментарів. Пугачова залишила можливість коментувати запис, і під ним знову з’явилася хвиля підтримки від прихильників.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини