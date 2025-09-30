Алла Пугачова звернулася до колишнього коханого і спровокувала гучний скандал

Російська співачка Алла Пугачова, яка відкрито виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, звернулася до свого колишнього коханого Володимира Кузьміна.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Як передають пропагандистські росЗМІ, Примадонна побажала артистові та його дружині щастя, проте мешканці країни-агресора розкритикували її за нібито принизливі слова на адресу екс-обранця, сказані в недавньому інтерв’ю.

29 вересня Кузьмін разом із дружиною відсвяткував річницю весілля, показавши у соцмережі спільний знімок.

"24 роки пролетіли непомітно. Люблю нас", — написав співак.

Пугачова вирішила підтримати подружжя та залишила свої теплі побажання:

"Геній зі своїм ангелом-охоронцем. Щастя вам, хлопці!" — написала артистка.

Втім, у мережі реакція виявилася негативною — росіяни залишали різкі коментарі під її дописом:

"Яке лицемірство з Вашого боку після слів про чоловіків, що окрім двох, решта — це була допомога другу!";

"Ви самі зрозуміли, що написали?";

"Похмелися, бабуль".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова зробила різку заяву після свого гучного інтерв'ю. Російська співачка та легенда сцени Алла Пугачова, яка відмовилася підтримати диктатора Путіна у його кривавій війні проти України та відверто висловилася про це в резонансному інтерв’ю з Катериною Гордєєвою, зробила нову гучну заяву.

На своїй сторінці в Instagram артистка написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись". Цей пост з’явився після кількох днів бурхливого обговорення її інтерв’ю та тисяч коментарів. Пугачова залишила можливість коментувати запис, і під ним знову з’явилася хвиля підтримки від прихильників.