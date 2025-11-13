Алла Пугачева решилась на еще одно неожиданное решение

Российская певица Алла Пугачева, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто поддержала Украину, решила сменить место жительства. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщал, что Примадонна планирует переезд в Болгарию, однако по данным российских СМИ, у артистки появился еще один, более неожиданный вариант.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Согласно информации источников, Пугачева рассматривает возможность переезда в Швейцарию. Такое решение она приняла для большей конфиденциальности — певица надеется, что там ее будут меньше беспокоить поклонники, которые часто узнают ее на улицах. В то же время, в России на эту новость отреагировали негативно и попытались найти недостатки в избранном направлении.

"В Швейцарии достаточно средний ассортимент продуктов. Поэтому многие местные предпочитают отовариваться в соседних странах. Вряд ли Алла, которой 76 лет, будет мотаться, образно говоря, за колбасой и сыром в Германию. В таком возрасте уже особо не наездишься", — иронически отметили источники росСМИ.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приобрели элитную недвижимость в Болгарии стоимостью около 49 миллионов рублей. По одной из версий, решение о переезде было принято после публикаций в СМИ, где раскрыли данные о собственности супругов на Кипре.

Как сообщают болгарские СМИ, супруги заплатили за недвижимость около 500 тысяч евро.

"Согласно данным местных СМИ, роскошная вилла сооружается у подножия горы Витоша. Соглашение заключили инкогнито, без личного присутствия звездных супругов, после того как они увидели фотографии комплекса. Новое жилье артисты планируют посетить в марте следующего года, когда Галкине приедут.

