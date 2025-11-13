Алла Пугачева решилась на еще одно неожиданное решение

Рубрики
Лиля Воробьева
Российская певица Алла Пугачева, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто поддержала Украину, решила сменить место жительства. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщал, что Примадонна планирует переезд в Болгарию, однако по данным российских СМИ, у артистки появился еще один, более неожиданный вариант.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
Согласно информации источников, Пугачева рассматривает возможность переезда в Швейцарию. Такое решение она приняла для большей конфиденциальности — певица надеется, что там ее будут меньше беспокоить поклонники, которые часто узнают ее на улицах. В то же время, в России на эту новость отреагировали негативно и попытались найти недостатки в избранном направлении.
Ранее появилась информация, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приобрели элитную недвижимость в Болгарии стоимостью около 49 миллионов рублей. По одной из версий, решение о переезде было принято после публикаций в СМИ, где раскрыли данные о собственности супругов на Кипре.