Алла Пугачева решилась на еще одно неожиданное решение
НОВОСТИ

Алла Пугачева решилась на еще одно неожиданное решение

Алла Пугачева избрала новую страну для жизни.

13 ноября 2025, 23:25
Автор:
Лиля Воробьева

  Российская певица Алла Пугачева, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто поддержала Украину, решила сменить место жительства. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщал, что Примадонна планирует переезд в Болгарию, однако по данным российских СМИ, у артистки появился еще один, более неожиданный вариант.

Алла Пугачева решилась на еще одно неожиданное решение

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Согласно информации источников, Пугачева рассматривает возможность переезда в Швейцарию. Такое решение она приняла для большей конфиденциальности — певица надеется, что там ее будут меньше беспокоить поклонники, которые часто узнают ее на улицах. В то же время, в России на эту новость отреагировали негативно и попытались найти недостатки в избранном направлении.

"В Швейцарии достаточно средний ассортимент продуктов. Поэтому многие местные предпочитают отовариваться в соседних странах. Вряд ли Алла, которой 76 лет, будет мотаться, образно говоря, за колбасой и сыром в Германию. В таком возрасте уже особо не наездишься", — иронически отметили источники росСМИ.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин приобрели элитную недвижимость в Болгарии стоимостью около 49 миллионов рублей. По одной из версий, решение о переезде было принято после публикаций в СМИ, где раскрыли данные о собственности супругов на Кипре.

Как сообщают болгарские СМИ, супруги заплатили за недвижимость около 500 тысяч евро.
"Согласно данным местных СМИ, роскошная вилла сооружается у подножия горы Витоша. Соглашение заключили инкогнито, без личного присутствия звездных супругов, после того как они увидели фотографии комплекса. Новое жилье артисты планируют посетить в марте следующего года, когда Галкине приедут.



