Алла Пугачова наважилася на ще одне несподіване рішення

Російська співачка Алла Пугачова, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито підтримала Україну, вирішила змінити місце проживання. Раніше музичний критик Сергій Сосєдов повідомляв, що Примадонна планує переїзд до Болгарії, однак, за даними російських ЗМІ, у артистки з’явився ще один, більш неочікуваний варіант.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Згідно з інформацією джерел, Пугачова розглядає можливість переїзду до Швейцарії. Таке рішення вона прийняла задля більшої приватності — співачка сподівається, що там її менше турбуватимуть шанувальники, які часто впізнають її на вулицях. Водночас у Росії на цю новину відреагували негативно та спробували знайти недоліки в обраному напрямку.

"У Швейцарії досить середній асортимент продуктів. Тому багато місцевих вважають за краще отоварюватися в сусідніх країнах. Навряд чи Алла, якій 76 років, мотатиметься, образно кажучи, за ковбасою і сиром до Німеччини. У такому віці вже особливо не наїздишся", — іронічно зазначили джерела росЗМІ.

Раніше з’явилася інформація, що Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін придбали елітну нерухомість у Болгарії вартістю близько 49 мільйонів рублів. За однією з версій, рішення про переїзд було ухвалене після публікацій у ЗМІ, де розкрили дані про власність подружжя на Кіпрі.

Як повідомляють болгарські ЗМІ, подружжя заплатило за нерухомість близько 500 тисяч євро.

"Згідно з даними місцевих ЗМІ, розкішна вілла споруджується біля підніжжя гори Вітоша. Угоду уклали інкогніто, без особистої присутності зіркового подружжя, після того як вони побачили фотографії комплексу. Нове житло артисти планують відвідати в березні наступного року, коли Галкін приїде з концертом до Болгарії", — повідомили російські пропагандисти.

