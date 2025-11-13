Алла Пугачова наважилася на ще одне несподіване рішення

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Російська співачка Алла Пугачова, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито підтримала Україну, вирішила змінити місце проживання. Раніше музичний критик Сергій Сосєдов повідомляв, що Примадонна планує переїзд до Болгарії, однак, за даними російських ЗМІ, у артистки з’явився ще один, більш неочікуваний варіант.
Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)
Згідно з інформацією джерел, Пугачова розглядає можливість переїзду до Швейцарії. Таке рішення вона прийняла задля більшої приватності — співачка сподівається, що там її менше турбуватимуть шанувальники, які часто впізнають її на вулицях. Водночас у Росії на цю новину відреагували негативно та спробували знайти недоліки в обраному напрямку.
Раніше з’явилася інформація, що Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін придбали елітну нерухомість у Болгарії вартістю близько 49 мільйонів рублів. За однією з версій, рішення про переїзд було ухвалене після публікацій у ЗМІ, де розкрили дані про власність подружжя на Кіпрі.