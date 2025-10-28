logo_ukra

Пугачова і Галкін переїжджають до нової країни: куди вони їдуть
НОВИНИ

Пугачова і Галкін переїжджають до нової країни: куди вони їдуть

Пугачова і Галкін можуть змінити місце проживання

28 жовтня 2025, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, які відкрито виступають проти терористичного вторгнення РФ в Україну, придбали новий будинок у Болгарії.

Пугачова і Галкін переїжджають до нової країни: куди вони їдуть

Алла Пугачова та Максим Галкін (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють болгарські ЗМІ, подружжя заплатило за нерухомість близько 500 тисяч євро.

"Згідно з даними місцевих ЗМІ, розкішна вілла споруджується біля підніжжя гори Вітоша. Угоду уклали інкогніто, без особистої присутності зіркового подружжя, після того як вони побачили фотографії комплексу. Нове житло артисти планують відвідати в березні наступного року, коли Галкін приїде з концертом до Болгарії", — повідомили російські пропагандисти.

Російський громадський діяч Вадим Манукян припустив, що Примадонна, яка вже має дачу в Болгарії, може переїхати туди на постійне проживання, адже країна нещодавно увійшла до Шенгенської зони.

"Думаю, Алла Пугачова і Максим Галкін вирішили там остаточно осісти. Вони постійно кудись переїжджають. Навряд чи артисти планують повертатися в Росію, хоча тут у них залишився дім", — зазначив Манукян.

Він також додав, що, ймовірно, нерухомість була придбана на кошти Максима Галкіна, зароблені ним під час гастрольних поїздок.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка з 2022 року мешкає в Ізраїлі та відкрито засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, зберегла права на 166 власних пісень у Росії.

За даними російських пропагандистських медіа, Примадонна офіційно залишається правовласницею своїх треків і може отримувати прибуток від їх використання. Окрім цього, Пугачова є авторкою понад 40 текстів, у близько 146 композиціях виступила композиторкою, а ще у 22 — одночасно авторкою слів і музики. Вона має право на виплати за виконання її творів іншими виконавцями.

 



