Пугачова і Галкін переїжджають до нової країни: куди вони їдуть

Лиля Воробьева
Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, які відкрито виступають проти терористичного вторгнення РФ в Україну, придбали новий будинок у Болгарії.
Алла Пугачова та Максим Галкін (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють болгарські ЗМІ, подружжя заплатило за нерухомість близько 500 тисяч євро.
Російський громадський діяч Вадим Манукян припустив, що Примадонна, яка вже має дачу в Болгарії, може переїхати туди на постійне проживання, адже країна нещодавно увійшла до Шенгенської зони.
Він також додав, що, ймовірно, нерухомість була придбана на кошти Максима Галкіна, зароблені ним під час гастрольних поїздок.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка з 2022 року мешкає в Ізраїлі та відкрито засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, зберегла права на 166 власних пісень у Росії.
За даними російських пропагандистських медіа, Примадонна офіційно залишається правовласницею своїх треків і може отримувати прибуток від їх використання. Окрім цього, Пугачова є авторкою понад 40 текстів, у близько 146 композиціях виступила композиторкою, а ще у 22 — одночасно авторкою слів і музики. Вона має право на виплати за виконання її творів іншими виконавцями.