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Алла Пугачева с семьей переезжает в другую страну

На Кипре продержались около месяца, но приняли решение двигаться дальше

сегодня, 03:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В конце октября семья звездных артистов, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, перебрались из Израиля в Кипр. Полтора года территория Земли Обетованной была для них убежищем – именно туда они переехали, выразив свое несогласие с кровавой политикой кремля и начавшейся войной в Украине. Но семейной паре пришлось покинуть новую родину из-за начала военного конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Алла Пугачева с семьей переезжает в другую страну

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Алла Борисовна с семьей выбрала место жительства Кипр, где они имели элитную недвижимость. Однако не прошел и месяц, как знаменитости решили искать лучшую жизнь в Лондоне, передают российские СМИ .


В ноябре Примадонна уехала в Великобританию, чтобы подыскать 10-летним близнецам Лиге и Гарри новую школу и изобрести жилье. Как "запасной аэродром" в Лондоне в распоряжении супругов есть дом среднего внука Примадонны – Дэнни Байсарова.

Что заставило Пугачеву и Галкина покинуть Кипр? Есть мнение, чтобы постоянно там жить Алле Пугачевой не подходит климат. Да и образование детей будет более качественным в Лондоне.

К слову, еще один переезд звездных артистов в Лондон плохо связывается со слухами о том, что звезды едва сводят концы с концами. Британская столица славится не только высоким уровнем жизни, цены здесь тоже высоки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 74-летней Пугачевой стало плохо на Кипре . Российская знаменитость Алла Пугачева хоть и выглядит отлично на свои 74 года, однако состояние ее здоровья время от времени дает сбои. Певица является диабетиком, у нее несколько стентов в сосудах, также она страдает от подагры и стенокардии.



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