Алла Пугачева сделала новое заявление об эмиграции (ВИДЕО)

Лиля Воробьева
Российская певица Алла Пугачева, после террористического нападения РФ поддерживающая Украину, презентовала новую песню под названием "Давай просто жить". Композиция вызвала противоречивую реакцию среди россиян, а резко высказался по ней в комментарии пропагандистским росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
В новой песне Примадонна поделилась своими переживаниями, связанными с эмиграцией, и фактически дала понять, что не рассчитывает на возвращение в Россию. В то же время артистка говорит о поиске радости в повседневной жизни и призывает просто жить.
Такие слова из уст певицы возмутили часть российской аудитории, а некоторые увидели в них скрытый политический подтекст. Иосиф Пригожин эмоционально прокомментировал ситуацию в медиа, заявив, что Пугачева якобы ставит себя выше других.
Также продюсер подчеркнул, что считает композицию политическим заявлением и упрекнул Пугачевой в нежелании говорить прямо. Эта реакция в очередной раз демонстрирует, что российский шоу-бизнес до сих пор не может смириться с решением Примадонны действовать в соответствии со своей совести и поддерживать жертву агрессии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь российской певицы Аллы Пугачевой, открыто поддерживающей Украину в противостоянии с государством-агрессором РФ, Лиза Галкина, вероятно, побывала в Москве вместе с матерью.
Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей покинула территорию России еще в 2022 году. На своей странице в социальных сетях девочка обнародовала фото из столицы РФ, после чего в сети начали распространяться слухи о возможном приезде Примадонны в Москву.