Алла Пугачева сделала новое заявление об эмиграции (ВИДЕО)



















Российская певица Алла Пугачева, после террористического нападения РФ поддерживающая Украину, презентовала новую песню под названием "Давай просто жить". Композиция вызвала противоречивую реакцию среди россиян, а резко высказался по ней в комментарии пропагандистским росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В новой песне Примадонна поделилась своими переживаниями, связанными с эмиграцией, и фактически дала понять, что не рассчитывает на возвращение в Россию. В то же время артистка говорит о поиске радости в повседневной жизни и призывает просто жить.

"Снова падения и взлеты, боль и успех, и билет в один конец только есть у всех. Судьбой летим неровно — то вниз, то вверх. Никуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить", — спела Пугачева.

Такие слова из уст певицы возмутили часть российской аудитории, а некоторые увидели в них скрытый политический подтекст. Иосиф Пригожин эмоционально прокомментировал ситуацию в медиа, заявив, что Пугачева якобы ставит себя выше других.

"Эта песня в каком-то смысле вызов. Понятно, что все мы смертны. Дело не в ней самой. А в том, что пути могут по-разному расходиться. Но то, что Алла Пугачева снова себя поставила выше всех, по существу, она так и делала все время", — заявил Иосиф.

Также продюсер подчеркнул, что считает композицию политическим заявлением и упрекнул Пугачевой в нежелании говорить прямо. Эта реакция в очередной раз демонстрирует, что российский шоу-бизнес до сих пор не может смириться с решением Примадонны действовать в соответствии со своей совести и поддерживать жертву агрессии.

"Это не о песне, не о музыке... Это о политике. Я не верю в честность в последнее время. Я могу сказать, что я разочарован сильно", — подытожил Пригожин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь российской певицы Аллы Пугачевой, открыто поддерживающей Украину в противостоянии с государством-агрессором РФ, Лиза Галкина, вероятно, побывала в Москве вместе с матерью.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей покинула территорию России еще в 2022 году. На своей странице в социальных сетях девочка обнародовала фото из столицы РФ, после чего в сети начали распространяться слухи о возможном приезде Примадонны в Москву.



Ранее певица вместе с мужем Максимом Галкиным и близнецами Лизой и Гарри уехала из России сначала в Израиль. Впоследствии семья перебралась на Кипр, поскольку тамошний климат более мягкий и лучше подходит для здоровья Пугачевой.