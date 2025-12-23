logo

Алла Пугачева сделала новое заявление об эмиграции (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Алла Пугачева сделала новое заявление об эмиграции (ВИДЕО)

Алла Пугачева выпустила новую песню

23 декабря 2025, 22:51
Автор:
avatar

Лиля Воробьева








  Российская певица Алла Пугачева, после террористического нападения РФ поддерживающая Украину, презентовала новую песню под названием "Давай просто жить". Композиция вызвала противоречивую реакцию среди россиян, а резко высказался по ней в комментарии пропагандистским росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.

Алла Пугачева сделала новое заявление об эмиграции (ВИДЕО)

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В новой песне Примадонна поделилась своими переживаниями, связанными с эмиграцией, и фактически дала понять, что не рассчитывает на возвращение в Россию. В то же время артистка говорит о поиске радости в повседневной жизни и призывает просто жить.

"Снова падения и взлеты, боль и успех, и билет в один конец только есть у всех. Судьбой летим неровно — то вниз, то вверх. Никуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить", — спела Пугачева.

Такие слова из уст певицы возмутили часть российской аудитории, а некоторые увидели в них скрытый политический подтекст. Иосиф Пригожин эмоционально прокомментировал ситуацию в медиа, заявив, что Пугачева якобы ставит себя выше других.

"Эта песня в каком-то смысле вызов. Понятно, что все мы смертны. Дело не в ней самой. А в том, что пути могут по-разному расходиться. Но то, что Алла Пугачева снова себя поставила выше всех, по существу, она так и делала все время", — заявил Иосиф.

Также продюсер подчеркнул, что считает композицию политическим заявлением и упрекнул Пугачевой в нежелании говорить прямо. Эта реакция в очередной раз демонстрирует, что российский шоу-бизнес до сих пор не может смириться с решением Примадонны действовать в соответствии со своей совести и поддерживать жертву агрессии.

"Это не о песне, не о музыке... Это о политике. Я не верю в честность в последнее время. Я могу сказать, что я разочарован сильно", — подытожил Пригожин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дочь российской певицы Аллы Пугачевой, открыто поддерживающей Украину в противостоянии с государством-агрессором РФ, Лиза Галкина, вероятно, побывала в Москве вместе с матерью.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с семьей покинула территорию России еще в 2022 году. На своей странице в социальных сетях девочка обнародовала фото из столицы РФ, после чего в сети начали распространяться слухи о возможном приезде Примадонны в Москву.

Ранее певица вместе с мужем Максимом Галкиным и близнецами Лизой и Гарри уехала из России сначала в Израиль. Впоследствии семья перебралась на Кипр, поскольку тамошний климат более мягкий и лучше подходит для здоровья Пугачевой.



Источник: https://teleprogramma.org/headlines/iosif-prigozhin-vyskazalsya-o-novoy-pesne-ally-pugachevoy-ya-razocharovan_nid4512303__au73630au85585au_cr73630cr
