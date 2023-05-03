Алла Пугачева внезапно вернулась в Россию: какая причина

Звездная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Говорят, что ее муж Максим Галкин, которого в стране-агрессорке признали "иноагентом", с Аллой не приехал. Он находится на территории Португалии.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Пропагандистские медиа РФ сообщают, что помощница Примадонны Елена Чупракова подтвердила это. Еще она рассказала, что ей известно о планах Пугачевой.

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Утверждают, что звезда прилетела в российскую столицу, чтобы присутствовать на похоронах своего давнего друга – российского кутюрье Валентина Юдашкина. Прощание с модельером пройдет в Москве 6 мая. Но помощница Примадонны не могла подтвердить это или опровергнуть.

"Я пока у нее даже не спрашивала еще", — обнародуют российские медиа комментарий Чупраковой.

При этом Алла Пугачева свой прилет в Москву пока никак не комментирует. Юморист Максим Галкин о планах жены тоже ничего не говорит. На своей странице в социальных сетях пародист пишет, что сейчас находится на гастролях в Португалии, где вскоре состоится его концерт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в террористической РФ ушел из жизни звездный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как сообщают, российскому модельеру было 59 лет, и он вел борьбу с онкологической болезнью. Печальное известие обнародовала жена модельера. Звездный кутюрье вел борьбу с раком с 2016 года. Он попал в скандальную историю после того, как не осудил нападение России на Украину. Он был единственным из россиян, которому было запрещено участвовать в Неделе моды в Париже. Еще в 2008 году Юдашкин являлся разработчиком новой военной формы для Министерства обороны РФ.