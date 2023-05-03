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Алла Пугачева внезапно вернулась в Россию: какая причина

По данным росСМИ, Примадонна уже в Москве

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Звездная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Говорят, что ее муж Максим Галкин, которого в стране-агрессорке признали "иноагентом", с Аллой не приехал. Он находится на территории Португалии.

Алла Пугачева внезапно вернулась в Россию: какая причина

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Пропагандистские медиа РФ сообщают, что помощница Примадонны Елена Чупракова подтвердила это. Еще она рассказала, что ей известно о планах Пугачевой.


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Утверждают, что звезда прилетела в российскую столицу, чтобы присутствовать на похоронах своего давнего друга – российского кутюрье Валентина Юдашкина. Прощание с модельером пройдет в Москве 6 мая. Но помощница Примадонны не могла подтвердить это или опровергнуть.

"Я пока у нее даже не спрашивала еще", — обнародуют российские медиа комментарий Чупраковой.

При этом Алла Пугачева свой прилет в Москву пока никак не комментирует. Юморист Максим Галкин о планах жены тоже ничего не говорит. На своей странице в социальных сетях пародист пишет, что сейчас находится на гастролях в Португалии, где вскоре состоится его концерт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в террористической РФ ушел из жизни звездный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как сообщают, российскому модельеру было 59 лет, и он вел борьбу с онкологической болезнью. Печальное известие обнародовала жена модельера. Звездный кутюрье вел борьбу с раком с 2016 года. Он попал в скандальную историю после того, как не осудил нападение России на Украину. Он был единственным из россиян, которому было запрещено участвовать в Неделе моды в Париже. Еще в 2008 году Юдашкин являлся разработчиком новой военной формы для Министерства обороны РФ.



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