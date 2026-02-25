В России готовятся к возможному приезду популярной певицы Алла Пугачева, ранее не поддержавшей полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам продюсера Сергей Дворцов, артистка планирует приехать в Москву весной.

Он отметил, что в среде шоу-бизнеса действительно обсуждается возможный скорый визит певицы. По его словам, возвращение может быть связано с личным праздником артистки, который традиционно приходится на весенний период.

"Я могу подтвердить слова Алексей Огурцов о том, что Алла Борисовна в этом году вернется в Россию. Уже этой весной она собирается приехать в Москву, насколько я слышал не так давно от своих коллег. У нее все-таки есть свой проект, принцип, разрешать весну. Под этой эгидой она и хочет приехать в Москву", — поделился он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , поддерживающая Украину после террористического нападения РФ, может приехать в террористическую Россию.

"Алла Пугачева приедет... Мы умеем прощать. Может, сейчас надо сказать "увы". Когда Пугачева покается, а она покается, знает, как это вовремя преподнести. Она талантливая актриса и хорошо это понимает", — откровенно высказался Огурцов.

Путинист также считает, что Пугачева будет выпрашивать прощение. "А мы простим ее, мы простим всех, кто уехал. Не сносить мне головы, но так будет. Мы ведь сильны не только историей, но и умением прощать", — считает актер.

По крайней мере, так считает некий российский актер Алексей Огурцов. Этот индивидуум считает, что артистка собирается возвратиться на свою террористическую родину. Его цитируют пропагандисты.