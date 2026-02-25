Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В России готовятся к возможному приезду популярной певицы Алла Пугачева, ранее не поддержавшей полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
По словам продюсера Сергей Дворцов, артистка планирует приехать в Москву весной.
Он отметил, что в среде шоу-бизнеса действительно обсуждается возможный скорый визит певицы. По его словам, возвращение может быть связано с личным праздником артистки, который традиционно приходится на весенний период.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , поддерживающая Украину после террористического нападения РФ, может приехать в террористическую Россию.По крайней мере, так считает некий российский актер Алексей Огурцов. Этот индивидуум считает, что артистка собирается возвратиться на свою террористическую родину. Его цитируют пропагандисты.