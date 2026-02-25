logo_ukra

Буде каятися: в РФ заявивили, що Пугачова повернеться назад
commentss НОВИНИ Всі новини

Буде каятися: в РФ заявивили, що Пугачова повернеться назад

Олексій Огурцов вважає, що незалежна Пугачова буде випрошувати прощення у росіян

25 лютого 2026, 00:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, може приїхати до терористичної Росії.

Буде каятися: в РФ заявивили, що Пугачова повернеться назад

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Принаймні так вважає якийсь російський актор Олексій Огурцов. Цей індивідуум вважає, що артистка збирається повернутися на свою терористичну батьківщину. Його цитують пропагандисти.

"Алла Пугачова приїде... Ми вміємо прощати. Може, зараз треба сказати "на жаль". Коли Пугачова покається, а вона покається, знає, як це вчасно піднести. Вона талановита актриса і добре це розуміє", — відверто висловився Огурцов.

Путініст також вважає, що Пугачова буде випрошувати прощення. "А ми пробачимо її, ми пробачимо всіх, хто виїхав. Не зносити мені голови, але так буде. Адже ми сильні не тільки історією, але і вмінням прощати", — вважає актор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного вторгнення РФ підтримує Україну, отримала неочікувану пропозицію. Скандальний стиліст Сергій Звєрєв, у якого кілька родичів "закобзонилися" на війні в Україні, звернувся до Примадонни через росЗМІ.

Попри протилежні позиції, Звєрєва, який підтримує путінський режим, тривалий час вважали близьким другом Пугачової. Він відмовився висловлюватися негативно про артистку після того, як вона залишила РФ, і заявив, що завдячує своєю кар’єрою саме Аллі.

Звєрєв підкреслив, що Пугачова нині перебуває у чудовій формі та прекрасно виглядає. Він запропонував співачці не проґавити момент і знову вийти на сцену з сольним виступом. Також він висловив переконання, що Пугачова нібито ще повернеться до терористичної РФ, стверджуючи, що іншого варіанту вона не матиме.

 



Джерело: https://www.kp.ru/daily/27765/5213824/
