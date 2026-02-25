Алла Пугачова повертається до Росії: що вона буде робити у Москві

Рубрики
Лиля Воробьева
У Росії готуються до можливого приїзду популярної співачки Алла Пугачова, яка раніше не підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)
Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.
За словами продюсера Сергій Дворцов, артистка планує приїхати до Москви навесні.
Він зазначив, що в середовищі шоу-бізнесу дійсно обговорюють можливий швидкий візит співачки. За його словами, повернення може бути пов’язане з особистим святом артистки, яке традиційно припадає на весняний період.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, може приїхати до терористичної Росії.Принаймні так вважає якийсь російський актор Олексій Огурцов. Цей індивідуум вважає, що артистка збирається повернутися на свою терористичну батьківщину. Його цитують пропагандисти.