У Росії готуються до можливого приїзду популярної співачки Алла Пугачова, яка раніше не підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

За словами продюсера Сергій Дворцов, артистка планує приїхати до Москви навесні.

Він зазначив, що в середовищі шоу-бізнесу дійсно обговорюють можливий швидкий візит співачки. За його словами, повернення може бути пов’язане з особистим святом артистки, яке традиційно припадає на весняний період.

"Я можу підтвердити слова Олексій Огурцов про те, що Алла Борисівна цього року повернеться до Росії. Вже цієї весни вона збирається приїхати до Москви, наскільки я чув не так давно від своїх колег. У неї все-таки є свій проект, принцип, дозволяти весну. Під цією егідою вона і хоче приїхати до Москви", — поділився Дворцов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, може приїхати до терористичної Росії.

"Алла Пугачова приїде... Ми вміємо прощати. Може, зараз треба сказати "на жаль". Коли Пугачова покається, а вона покається, знає, як це вчасно піднести. Вона талановита актриса і добре це розуміє", — відверто висловився Огурцов.

Путініст також вважає, що Пугачова буде випрошувати прощення. "А ми пробачимо її, ми пробачимо всіх, хто виїхав. Не зносити мені голови, але так буде. Адже ми сильні не тільки історією, але і вмінням прощати", — вважає актор.

Принаймні так вважає якийсь російський актор Олексій Огурцов. Цей індивідуум вважає, що артистка збирається повернутися на свою терористичну батьківщину. Його цитують пропагандисти.