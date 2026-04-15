Алле Пугачевой – 77 лет: как певица выглядела в молодости (ФОТО)

Slava Kot
15 апреля Алла Пугачева отмечает 77 день рождения. Артистка десятилетиями оставалась символом эпохи и одной из самых влиятельных фигур советской и русской сцены. Ее путь к славе начался еще в юности, а творчество собрало миллионы поклонников в разных странах.
Алла Пугачева родилась в Москве в 1949 году и с детства проявляла музыкальные способности. Она училась игре на фортепиано, а затем окончила музыкальное училище. Уже в 16 лет записала первую песню, однако настоящий прорыв произошел в 1975 году после выступления на фестивале "Золотой Орфей". Композиция "Арлекино" принесла ей международное признание и открыла путь к статусу суперзвезды.
В последующие годы Пугачева выпустила ряд хитов, ставших частью культурного кода целых поколений в СССР. К концу 1970-х Пугачева уже была звездой всесоюзного масштаба. Ее стиль, голос и сценическая харизма определяли облик поп-музыки того времени.
Последние годы жизни артистки связаны не только с творчеством, но и с политическими событиями. После начала полномасштабной войны России против Украины Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехала за границу. Она открыто выступила против войны, объяснив, что не может оставаться в стране и молчать.
Певица также рассказывала о давлении на ее семью и разочаровании в политике Кремля, в частности во Владимире Путине, ранее которого она поддерживала.
Сегодня 77-летняя Пугачева живет за пределами России, вероятно, на Кипре.
