Алле Пугачевой – 77 лет: как певица выглядела в молодости (ФОТО)

15 апреля Алла Пугачева отмечает 77 день рождения. Артистка десятилетиями оставалась символом эпохи и одной из самых влиятельных фигур советской и русской сцены. Ее путь к славе начался еще в юности, а творчество собрало миллионы поклонников в разных странах.

Алла Пугачева в наши дни. Фото из открытых источников

Алла Пугачева родилась в Москве в 1949 году и с детства проявляла музыкальные способности. Она училась игре на фортепиано, а затем окончила музыкальное училище. Уже в 16 лет записала первую песню, однако настоящий прорыв произошел в 1975 году после выступления на фестивале "Золотой Орфей". Композиция "Арлекино" принесла ей международное признание и открыла путь к статусу суперзвезды.

Алла Пугачева в разные годы жизни

В последующие годы Пугачева выпустила ряд хитов, ставших частью культурного кода целых поколений в СССР. К концу 1970-х Пугачева уже была звездой всесоюзного масштаба. Ее стиль, голос и сценическая харизма определяли облик поп-музыки того времени.

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева в молодости

Алла Пугачева

Алла Пугачева в молодые годы

Последние годы жизни артистки связаны не только с творчеством, но и с политическими событиями. После начала полномасштабной войны России против Украины Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехала за границу. Она открыто выступила против войны, объяснив, что не может оставаться в стране и молчать.

"Максим был за границей, а я дома. И мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они тогда меня спасли, потому что там был врач, который был мне очень нужен. Потом люди начали говорить, что хорошо, что я поехала. Мы ведь против войны. Ну и когда начались эти упреки, то я начала думать: а что тогда здесь делать в России?", — сказала певица.

Певица также рассказывала о давлении на ее семью и разочаровании в политике Кремля, в частности во Владимире Путине, ранее которого она поддерживала.

"Путин не глупый человек. Я же его знаю. Я за него голосовала, я была в восторге, думала: "ну, наконец". Он говорил замечательные вещи, даже об Украине. Он говорил, что никогда не будет войны между Украиной и Россией. Я думала, он мой кумир. Поэтому у меня сейчас шок", — говорила Пугачева.

Сегодня 77-летняя Пугачева живет за пределами России, вероятно, на Кипре.

