Аллі Пугачовій - 77 років: як співачка виглядала в молодості (ФОТО)

15 квітня Алла Пугачова святкує 77 день народження. Артистка десятиліттями залишалася символом епохи та однією з найвпливовіших постатей радянської й російської сцени. Її шлях до слави почався ще в юності, а творчість зібрала мільйони прихильників у різних країнах.

Алла Пугачова народилася в Москві у 1949 році та змалку проявляла музичні здібності. Вона навчалася грі на фортепіано, а згодом закінчила музичне училище. Уже в 16 років записала першу пісню, однак справжній прорив стався у 1975 році після виступу на фестивалі "Золотий Орфей". Композиція "Арлекіно" принесла їй міжнародне визнання і відкрила шлях до статусу суперзірки.

У наступні роки Пугачова випустила низку хітів, які стали частиною культурного коду цілих поколінь в СРСР. До кінця 1970-х Пугачова вже була зіркою всесоюзного масштабу. Її стиль, голос і сценічна харизма визначали вигляд поп-музики того часу.

Останні роки життя артистки пов’язані не лише з творчістю, а й із політичними подіями. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним виїхала за кордон. Вона відкрито виступила проти війни, пояснивши, що не може залишатися в країні й мовчати.

"Максим був за кордоном, а я вдома. І мені потрібно було поїхати на лікування в Ізраїль. Вони тоді мене врятували, бо там був лікар, який був мені дуже потрібен. Потім люди почали говорити, що добре, що я поїхала. Ми ж проти війни. Ну і коли почалися ці закиди, то я почала думати: а що тоді тут робити в Росії?", — сказала співачка.

Співачка також розповідала про тиск на її родину та розчарування в політиці Кремля, зокрема у Володимирі Путіні, якого раніше підтримувала.

"Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Я за нього голосувала, я була в захваті, думала: "ну нарешті". Він говорив чудові речі, навіть про Україну. Він казав, що ніколи не буде війни між Україною та Росією. Я думала, він мій кумир. Тому в мене зараз шок", — казала Пугачова.

Нині 77-річна Пугачова живе за межами Росії, ймовірно, на Кіпрі.

