Пугачову вперше помітили з тростиною в руці: як виглядає 76-річна співачка (ФОТО)

76-річна російська співачка Алла Пугачова рідко з’являється на публіці, тому будь-які нові фото артистки швидко привертають увагу її прихильників. Цього разу в мережі обговорюють знімок, зроблений на Кіпрі, де виконавиця позує з тростиною в руці.

Аллу Пугачову вперше помітили з тростиною. Фото з відкритих джерел

Фотографію Али Пугачової опублікувала в Instagram одна з прихильниць співачки після випадкової зустрічі у Лімасолі. На знімку Пугачова стоїть у компанії свого чоловіка шоумена Максима Галкіна.

Артистка постала в повсякденному образі: світлі джинси, сріблясті черевики, светр та яскрава куртка з орнаментами. Свій образ вона доповнила кепкою, темними окулярами і тростиною, на яку спиралася під час позування. Своєю чергою, Галкін з’явився поруч у спортивному костюмі та з букетом жовтих тюльпанів.

Алла Пугачова з тростиною в руці

Нові фото Пугачової знову викликали хвилю обговорень у соцмережах, адже артистка давно веде закритий спосіб життя та майже не з’являється на публіці. Однак саме тростина стала головною темою для обговорення серед фанатів. Раніше Пугачову не бачили з таким аксесуаром на публічних фото. Крім того, частина користувачів звернула увагу, що співачка виглядає значно худішою, ніж на попередніх світлинах.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Максим Галкін публічно засудив вторгнення. На тлі критики в Росії родина залишила країну. Спочатку вони переїхали до Ізраїлю, а згодом опинилися на Кіпрі.

