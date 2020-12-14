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Американская актриса умерла от осложнений коронавируса

50 лет актриса посвятила своей кинокарьере

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

На 77-м году жизни перестало биться сердце американской актрисы Кэрон Саттон, которая больше всего запомнилась зрителям по фильмах "Стальные магнолии" и "Рэй". 

Американская актриса умерла от осложнений коронавируса

Кэрол Саттон / фото: Getty Images

Известно, что знаменитость скончалась в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Согласно источнику NPR, актриса заболела еще в ноябре, спустя несколько дней она попала в реанимацию с высокой температурой и тошнотой. Вскоре Кэрон Саттон стало лучше и врачи перевели ее в обычную палату. Но, к сожалению, организм актрисы так и не смог одолеть коронавирус и 10 декабря ее не стало. 

Напомним, что Кэрол Саттон была актрисой не только кино, но и театра. Она 50 лет посвятила своей карьере, сыграв более 100 ролей второго плана в известных фильмах и сериалах, в частности "Стальной магнолии", "Королеве Сахар", "Стране Лавкрафта". 

Отмечается, что американская актриса была королевой театра Нового Орлеана, а также делилась своим опытом и преподавала актерское мастерство.

Коллеги Кэрон отметили, что она очень ярко изображала своих персонажей, делилась своей теплотой со всей съемочной группой и они всегда будут помнить ее на сцене.

Напомним, в возрасте 89 лет скончался известный автор шпионских романов Джон ле Карре. Мужчина умер от пневмонии, которая не была связана с коронавирусом. Он написал 25 романов, среди которых "Шпион, который пришел с холода", "Шпион, выйди вон!", которые были переведены на 36 языков мира. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что от осложнений коронавируса умер известный украинский культуролог и философ Роман Кись. Несколько дней назад его забрали в больницу из-за ухудшения самочувствия, где он и скончался. Друзья и коллеги культуролога почтили его память, написал о нем очень много теплых слов.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/12/us/carol-sutton-coronavirus-death/index.html
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