Американского актера сериала Netflix нашли мертвым в тюрьме

Джон "Истсайд" Макаллистер, актер, прославившийся участием в документальном сериале Netflix "Свободные: тюремный эксперимент", был обнаружен мертвым в своей тюремной камере 2 июня. Ему было всего 29 лет, и уже в следующем месяце он должен был выйти на свободу после десяти лет заключения.

Скандал и трагедия: актер Netflix найден мертвым в своей камере

Макаллистер, родом из США, оказался в тюрьме после серии преступлений, начиная с нарушений в возрасте 19 лет, которые включали употребление наркотиков, незаконное проникновение, кражу и незаконное владение оружием. В 2023 году он признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы.

В апреле текущего года на экраны вышел документальный сериал с его участием, который тут же вызвал шквал критики. Проект "Свободные: тюремный эксперимент" предложил зрителям необычный взгляд на жизнь заключенных в медицинском центре Джефферсона в Пайн-Блафф, США, где камеры не запирались, а охрана практически не контролировала поведение заключенных.

Эрик Гиггинс, руководитель проекта, заявил, что цель сериала — "гуманизировать заключенных и дать им возможность влиять на свою культуру и сообщество." Однако многие американцы раскритиковали сериал, утверждая, что он превратил серьезную тему в развлекательное реалити-шоу

Причина смерти Макаллистера остается неизвестной, несмотря на быстрое исключение версии о самоубийстве со стороны правоохранительных органов. В интервью Мелисса Риган, тетя актера, поделилась:

"Его внезапная смерть опустошила нашу семью", — поделилась тетя актера Мелисса Риган

Напомним также, что 2 июня, в возрасте 101 года скончалась актриса из США периода Золотого века Голливуда Дженис Пейдж. Смерть наступила по естественным причинам в собственном доме актрисы в Лос-Анджелесе. О том, что умерла Пейдж, изданию Metro сказал близкий друг покойной Стюарт Ламперт.

