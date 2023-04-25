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Андрей Данилко признался, поедет ли когда-нибудь на Евровидение

Данилко больше не хочет бороться за победу в конкурсе

25 апреля 2023, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки и в 2007 году выступавший за Украину на Евровидении, рассказал, хочет ли участвовать в творческом испытании.

Андрей Данилко признался, поедет ли когда-нибудь на Евровидение

Андрей Данилко (фото из открытых источников)

Как отметил Андрей Данилко, ему предлагали принимать участие в конкурсе во второй раз. Но звезда об этом сейчас не желает говорить. Исполнитель мотивирует это тем, что подготовка к этому конкурсу занимает много сил.


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"Мне говорили, попробовать во второй раз. Вот хоть пристрелите меня! Никогда в жизни. Это очень эмоционально изнурительная история. Ты попадаешь под такое давление. Здесь тебя любят, здесь тебя ненавидят, здесь проклинают", — заявил артист журналистам.

Данилко вспомнил, как в 2007 году разразился большой скандал после его песни Dancing Lasha Tumbai. Россияне утверждали, что здесь Сердючка говорит "Гудбай" именно их стране, по этому было много споров.

"Моя личная война, она началась с 2007. У всех с 2014 года. А у меня с 2007 года", – вспомнил артист.

Андрей Данилко на Евровидении - 2007 выступал в образе Верки Сердючки с песней Dancing Lasha Tumbai. Выступление стало сенсацией песенного шоу. Видео ролик с выступлением Сердючки собрал на YouTube более 45 миллионов просмотров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Данилко оценил шансы Украины на победу в Евровидении. Звездный исполнитель Андрей Данилко оценил шансы на нынешнем "Евровидении" и дал творческую оценку отечественной группе TVORCHI, которая будет представлять нашу страну. Как оказалось, артист уже давно не берется прогнозировать подобные творческие испытания. Главное, по его мнению, совсем в другом.


 



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