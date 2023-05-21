Андрей Макаревич назвал россиян "г*вном" и заявил, что не будет петь в России

Известный исполнитель из РФ, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич остро высказался о своих бывших согражданах, выступающих за продолжение полномасштабной войны в Украине, пишет ТСН.

Андрей Макаревич (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Татьяны Лазаревой, российский музыкант подчеркнул, что никогда больше в своей жизни не будет давать концерты для таких сограждан и обозвал их "подтявкивающим говном":

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"Вот лопнет эта власть, она же лопнет рано или поздно. Вопрос времени. И вот это все тявкающее говно, оно затихнет. Но ведь они никуда не денутся, они ведь там останутся. И я поеду для них петь? Да не в жизни", — решительно высказался лидер группы "Машина времени".

Еще Макаревич сказал, что жителей из РФ, продолжающих выступать против полномасштабного военного вторжения, он очень часто замечает "в разных местах нашего небольшого земного шара".

Музыкант рассказал, что продолжает гастроли за границей, потому что любит давать концерты, он зарабатывает и, самое главное, "не чувствует той вони, которая распространена сейчас в воздухе в России".

Андрей Макаревич утверждает, что у него теперь еще больше концертных выступлений, чем было в Москве два года назад.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макаревич через песню обратился к российским солдатам, которых обманули власти . Популярный русский музыкант и фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич, используя свое творчество, решил обратиться к русским солдатам, выполняющим преступные приказы власти, участвуя в войне. На видео видно, что на черно-белом фоне музыканта капелла поет композицию о солдате, который оказался обманутым властями. Так Андрей Макаревич попытался провести прямую параллель с трагическими событиями, которые сегодня происходят на украинской территории, которую пытаются оккупировать российские солдаты.