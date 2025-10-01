Анджелина Джоли кардинально изменилась для новой роли: ее трудно узнать (ФОТО)

Анджелина Джоли. Фото из открытых источников

Голливудская звезда Анджелина Джоли снова удивляет фанатов. Актриса, известная по ролям в "Прерывной жизни" и "Малефисенте", появилась на съемочной площадке в новом образе.

50-летняя Анджелина Джоли работает над фильмом "Творожные люди". Это экранизация романа Фредрика Бакмана, ставшего международным бестселлером. Сюжет ленты разворачивается вокруг группы незнакомцев, оказываемых заложниками во время неудачного ограбления банка.

Фотографы сняли Джоли в момент съемок фильма. Актрису зафиксировали на фотографиях в необычном для Джоли светлом бобе. Именно эта прическа стала ключевой деталью перевоплощения актрисы для роли. Хотя это только парик для фильма, смена имиджа Джоли поразила фанатов, ведь актрису было сложно узнать.

Несмотря на плотный график, Анджелина Джоли остается преданной матерью. На съемочной площадке ее сопровождал 24-летний сын Мэддокс. Также Джоли удосужилась пообщаться по видеосвязи с 20-летней дочерью Захарой. Именно этот момент удалось запечатлеть на камеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелина Джоли на кинофестивале в Сан-Себастьяне заявила, что больше не узнает США и выразила обеспокоенность свободой слова в стране. Таким образом, голливудская звезда отреагировала на последние решения Дональда Трампа, в частности относительно устранения ведущих популярных шоу.

Также "Комментарии" писали, что Анджелина Джоли распродает имущество из-за нехватки денег. Это происходит на фоне затяжных судебных процессов, связанных с ее бывшим мужем известным голливудским актером Брэдом Питтом.