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Анджелина Джоли рассказала, почему у нее нет мужчины

Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала о личной жизни и призналась, почему до сих пор без мужчины

сегодня, 21:25
Автор:

Светлана Шкурупий

45-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Солт" и "Турист" Анджелина Джоли приоткрыла занавес личной жизни и рассказала, почему до сих пор не состоит в романтических отношениях.

Анджелина Джоли рассказала, почему у нее нет мужчины

Анджелина Джоли (фото из открытых источников)

Недавно знаменитость дала небольшое интервью изданию E! News, в котором отметила, что сейчас полностью посвятила себя детям. Она старается уделять им максимум своего внимания и времени.

"Конечно, просыпаясь утром, я думаю: "Я должна убедиться, что мои дети в порядке. Я должна знать, что с их здоровьем все хорошо". Но, честно говоря, по факту все изменилось еще несколько лет назад, и они сами думают: "Мы должны убедиться, что мамой все в порядке", — отметила Анджелина Джоли.

Также актриса призналась, что дети являются ее тылом, поддержкой, вдохновением, они наполняют ее жизнь смыслом и счастьем.

Также ведущий спросил у знаменитости, что сейчас происходит у нее на любовном фронте. Джоли отметила, что ее сердце свободно и она уже давно ни с кем не заводила отношений. По ее словам, возможно, это связано с высокой требовательностью к партнеру.

"У меня длинный список требований к мужчинам, поэтому я уже долгое время одна", — сказала Джоли. И добавила, что это ее не печалит.

Напомним, что в 2016 году звезды фильма "Мистер и миссис Смит" Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись, но до сих пор продолжают выяснять в суде вопросы касательно опеки над своими шестью детьми (3 приемными и 3 родными). Развод тяжело "ударил" и по актрисе, и по ее экс-возлюбленному. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно голливудская актриса Анджелина Джоли в новом интервью намекнула, что "исцелилась" после болезненного развода с актером Брэдом Питтом.


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