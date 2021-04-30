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Анджелина Джоли рассказала о своем «исцелении»

Голливудская актриса Анджелина Джоли в новом интервью намекнула, что исцелилась после болезненного развода с Брэдом Питтом

30 апреля 2021, 19:50
Автор:

Светлана Шкурупий

45-летняя популярная актриса, звезда фильма "Малефисента" и "Турист" Анджелина Джоли рассказала о своей работе в новой киноленте и намекнула на то, что исцелилась после развода с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли рассказала о своем «исцелении»

Анджелина Джоли (фото из открытых источников)

Известно, что голливудская красотка сыграла главную роль в американском триллере "Те, кто желает мне смерти", премьера которого должна состояться в мае текущего года. Знаменитость призналась, что съемки в этом фильме "исцелила" ее. Джоли отметила, что ее вдохновляют люди, которым пришлось пережить в жизни серьезные трудности, но они нашли силы, чтобы их преодолеть и продолжить путь. 

"Для меня как актрисы очень полезно играть таких персонажей. Моя героиня исцелила меня, потому что вот ты вроде бы был сломлен, а потом снова встал на ноги", — отметила голливудская звезда.

Известно, что в новом триллере Джоли играет спасательницу, которая берет на себя ответственность за то, чтобы защитить 12-летнего мальчика, ставшего свидетелем убийства и скрывающегося от преследователей. 

В одном из прошлых своих интервью звезда "Малефисенты" рассказала, что вернулась к актерской работе после небольшого перерыва (последнее время она увлекалась режиссурой), потому что режиссерская работа подразумевает под собой более длительное отсутствие дома, которое она не могла себе позволить, потому что воспитывает детей. А вот работа актрисы позволяет быть дома больше.

Напомним, что голливудская актриса Анджелина Джоли продала на аукционе картину кисти бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к 10 годам заключения.


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Источник: https://www.spletnik.ru/buzz/love/101403-andzhelina-dzholi-nameknula-chto-razvod-s-bredom-pittom-ee-travmiroval.html
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