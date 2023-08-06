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Ани Лорак испугала Сеть очень сильно натянутым лицом (ФОТО)

Ани Лорак пытается скрыть возрастные изменения под сильной ретушью

6 августа 2023, 22:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывшая украинка, променявшая родину на "русский мир" и заработки в кремлевских рублях, Ани Лорак каждый раз пугает своих поклонников, манипулируя с собственной внешностью. Раньше красивая певица теперь стремительно превращается в гротескную копию, где ничего не остается от настоящей Лорак.

Ани Лорак испугала Сеть очень сильно натянутым лицом (ФОТО)

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Звезда не рассказывает о процедурах, которыми пользуется, чтобы постоянно корректировать свою внешность, однако, как видно на последних фотографиях, Ани пользуется не только услугами косметологов но и использует инъекции красоты. На странице певицы в социальных сетях не увидишь фото без ретуши.


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В частности, во время недавнего обнародованного селфи лицо Лорак выглядит, как комически сглаженное, по этой причине кожа выглядит. Как неестественная маска.

Звезда намеревалась искренне улыбнуться на камеру, но из этого у Лорак вышел лишь оскал, пугая большим ртом и накачанными губами. При этом на негативные комментарии по поводу внешности артистка не реагирует,  возможность прокомментировать ее новые фотографии отключена.

Ани Лорак испугала Сеть очень сильно натянутым лицом (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции. Вскоре в Турции должно было состояться концертное действо бывшей украинки и известной исполнительницы Ани Лорак, но очевидно этому мероприятию не суждено было бить. Жители из Украины приложили усилия, чтобы концерт опальной исполнительницы ее выступление отменили.

По информации консула Украины в Анталии Александра Воронова, которую он обнародовал в социальных сетях, решение об отмене концерта бывшей украинской певицы принимал совет руководителей холдинга Kilit Hospitality Group, в него входят отели сети Nirvana.



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