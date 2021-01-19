Ани Лорак приехала из Москвы в Киев: фанаты устроили спор

Известная украинская исполнительница Ани Лорак приехала из Москвы в Украину. На своей странице в социальных сетях она опубликовала фотографию с прогулки в Киеве. В комментариях под публикацией по этому поводу возник спор между поклонниками певицы.

Ани Лорак. Фото: РБК

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", – говорится в подписи к снимку.



Так, подписчики начали писать, а нужно ли было знаменитости приезжать из Москвы в Киев.





"Welcome to Kiev!", "С приездом в Киев, Каролиночка!) Приезжайте чаще!)", "А шо это ты в Украину приехала?", "Бо тебя забыла спросить", "Рады видеть вас в Украине", "Ой, а как Вас в Киев занесло?" – вот, что пишут фанаты в комментариях.

Добавим, что 42-летняя украинская певица на данный момент живет в Москве. Но уже несколько дней она находится в Украине.

Как сообщало издание "Комментарии", Ани Лорак кардинально сменила имидж. Популярная украинская исполнительница Ани Лорак в очередной раз удивила своих поклонников. Так, на своей странице в социальных сетях знаменитость выложила фотографию, на которой ее сложно узнать.

Также мы писали, бывший муж Ани Лорак улетел из Украины с новой девушкой. Бывший супруг популярной украинской исполнительницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился отдыхать в Турцию со своей новой второй половинкой. Известно, что новую девушку бизнесмена зовут Лилия.

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