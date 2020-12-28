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Бывший муж Ани Лорак улетел из Украины с новой девушкой: что о ней известно

Новая избранница активно делится их общими фотографиями в своем Instagram

сегодня, 20:38
Автор:

Любовь Блажко

Бывший супруг популярной украинской исполнительницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился отдыхать в Турцию со своей новой второй половинкой. Известно, что новую девушку бизнесмена зовут Лилия. 

Бывший муж Ани Лорак улетел из Украины с новой девушкой: что о ней известно

Ани Лорак. Фото: obozrevatel

Новая возлюбленная охотно делится фотографиями на своей странице в социальных сетях. Так, она опубликовала снимок из аэропорта "Борисполь". Следующее фото Лилия выложила по прибытию – на фоне красочной Каппадокии. 

"Навстречу новым приключениям", – подписала свою публикацию девушка. 

Бывший муж Ани Лорак улетел из Украины с новой девушкой: что о ней известно - фото 2
Бывший муж Ани Лорак улетел из Украины с новой девушкой: что о ней известно - фото 3

Стоит добавить, что о романе экс-возлюбленного Ани Лорак с новой девушкой стало известно летом этого года. Это случилось после того, как Налчаджиоглу разместил на своей странице их общее романтическое фото с вечеринки своего 43-летия. Первое время влюбленные никак не комментировали свои отношения, но спустя несколько месяцев они начали вместе ходить на разные мероприятия, уже не скрывая от общественности того факта, что они вместе. 

Известно, что новая девушка Мурата Налчаджиоглу работает визажистом, живет в Киеве. 

Информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года, а официально пара развелась 31 января 2019 года. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ани Лорак получила российскую награду. Украинская певица Ани Лорак в Instagram опубликовала новое фото с церемонии награждения в России. О самом событии Лорак рассказала лично. 
"Специальная номинация "Дива" от Fashion TV. Мне приятно, что я могу вдохновлять прекрасных девушек открывать в себе новые грани красоты, женственности и внутренней силы. Дива живёт внутри каждой из
нас", — подписала публикацию Лорак. 


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Источник: https://www.instagram.com/__l_i_l_i_a___/
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