Бывший муж Ани Лорак улетел из Украины с новой девушкой: что о ней известно

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Любовь Блажко
Бывший супруг популярной украинской исполнительницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился отдыхать в Турцию со своей новой второй половинкой. Известно, что новую девушку бизнесмена зовут Лилия.
Ани Лорак. Фото: obozrevatel
Новая возлюбленная охотно делится фотографиями на своей странице в социальных сетях. Так, она опубликовала снимок из аэропорта "Борисполь". Следующее фото Лилия выложила по прибытию – на фоне красочной Каппадокии.
Стоит добавить, что о романе экс-возлюбленного Ани Лорак с новой девушкой стало известно летом этого года. Это случилось после того, как Налчаджиоглу разместил на своей странице их общее романтическое фото с вечеринки своего 43-летия. Первое время влюбленные никак не комментировали свои отношения, но спустя несколько месяцев они начали вместе ходить на разные мероприятия, уже не скрывая от общественности того факта, что они вместе.
Известно, что новая девушка Мурата Налчаджиоглу работает визажистом, живет в Киеве.
Информация о том, что Лорак решила развестись, появилась в октябре 2018 года, а официально пара развелась 31 января 2019 года.
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