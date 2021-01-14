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Просто не узнать: Ани Лорак кардинально сменила имидж (ФОТО)

Певица задумалась о переменах во внешности и примерила на себя образ блондинки

сегодня, 20:39
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница Ани Лорак в очередной раз удивила своих поклонников. Так, на своей странице в социальных сетях знаменитость выложила фотографию, на которой ее сложно узнать. 

Просто не узнать: Ани Лорак кардинально сменила имидж (ФОТО)

Ани Лорак. Фото: РБК

Артистка призналась, что давно уже хотела что-то поменять в своей внешности и вот, наконец-то она на это решилась. Фанаты были шокированы таким кардинальным перевоплощением певицы. 

На снимке, который Каролина опубликовала в Instagram-stories, можно увидеть ее с белыми, практически седыми, неопрятно уложенными локонами. Парик за считанные секунды превратил Лорак в эффектную блондинку. Фото она подписала вопросом "Что скажете?", обращаясь к своим подписчикам. 

Просто не узнать: Ани Лорак кардинально сменила имидж (ФОТО) - фото 2

Сама знаменитость подчеркнула, что очень консервативна в выборе цвета волос. Она может решиться на то, чтобы немного изменить тон – сделать его светлее или темнее. Но решиться на то, чтобы вот так кардинально поменять образ, ей пока сложно. Хотя, кто знает, может после такого эксперимента она в скором времени все же решится? 

Напомним, бывший муж Ани Лорак улетел из Украины с новой девушкой. Бывший супруг популярной украинской исполнительницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился отдыхать в Турцию со своей новой второй половинкой. Известно, что новую девушку бизнесмена зовут Лилия. 

Новая возлюбленная охотно делится фотографиями на своей странице в социальных сетях. Так, она опубликовала снимок из аэропорта "Борисполь". Следующее фото Лилия выложила по прибытию – на фоне красочной Каппадокии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ани Лорак получила российскую награду. Украинская певица Ани Лорак в Instagram опубликовала новое фото с церемонии награждения в России. О самом событии Лорак рассказала лично. 
"Специальная номинация "Дива" от Fashion TV. Мне приятно, что я могу вдохновлять прекрасных девушек открывать в себе новые грани красоты, женственности и внутренней силы. Дива живёт внутри каждой из нас", — подписала публикацию Лорак.


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Источник: https://www.instagram.com/anilorak/?hl=ru
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сегодня, 21:16

она давно не украинская певица и далеко не "знаменитость"

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кукла надувная

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