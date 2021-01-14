Просто не узнать: Ани Лорак кардинально сменила имидж (ФОТО)

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Любовь Блажко
Популярная украинская исполнительница Ани Лорак в очередной раз удивила своих поклонников. Так, на своей странице в социальных сетях знаменитость выложила фотографию, на которой ее сложно узнать.
Ани Лорак. Фото: РБК
Артистка призналась, что давно уже хотела что-то поменять в своей внешности и вот, наконец-то она на это решилась. Фанаты были шокированы таким кардинальным перевоплощением певицы.
На снимке, который Каролина опубликовала в Instagram-stories, можно увидеть ее с белыми, практически седыми, неопрятно уложенными локонами. Парик за считанные секунды превратил Лорак в эффектную блондинку. Фото она подписала вопросом "Что скажете?", обращаясь к своим подписчикам.
Сама знаменитость подчеркнула, что очень консервативна в выборе цвета волос. Она может решиться на то, чтобы немного изменить тон – сделать его светлее или темнее. Но решиться на то, чтобы вот так кардинально поменять образ, ей пока сложно. Хотя, кто знает, может после такого эксперимента она в скором времени все же решится?
Напомним, бывший муж Ани Лорак улетел из Украины с новой девушкой. Бывший супруг популярной украинской исполнительницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился отдыхать в Турцию со своей новой второй половинкой. Известно, что новую девушку бизнесмена зовут Лилия.
Новая возлюбленная охотно делится фотографиями на своей странице в социальных сетях. Так, она опубликовала снимок из аэропорта "Борисполь". Следующее фото Лилия выложила по прибытию – на фоне красочной Каппадокии.
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