В откровенном интервью, украинская актриса и звезда популярного сериала "Сваты", Анна Кошмал, высказалась о своих бывших коллегах, которые открыто поддерживают политику Кремля. Речь идет о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, актерах, с которыми Кошмал делила кадр на протяжении нескольких сезонов популярной драмы.

Анна Кошмал о реальных отношениях с звездами "Сватов"

"Многие ошибочно полагают, что отношения между актерами в сериале переносятся и в реальную жизнь, но это далеко не так," говорит Кошмал. "Да, мы могли вместе поужинать или обсудить текущие дела, но за пределами съемочной площадки наше общение было минимальным."

Актриса подчеркнула, что с началом военных действий в Украине, она не испытывала иллюзий относительно политических взглядов своих коллег. "Меня не удивило, что они поддерживают кровавую политику Кремля. Я не ожидала от них иного," — рассказывает она.





В отличие от Добронравова и Кравченко, Кошмал также упомянула Александра Феклистова, другого актера сериала, который выехал из России и открыто поддерживает Украину. "Александр всегда был на стороне Украины, и его решение покинуть страну-агрессора не стало для меня сюрпризом," — говорит Кошмал.

Этот разрыв между личной и профессиональной жизнью актеров сериала "Сваты" еще раз подчеркивает сложность отношений в условиях глобальной политической напряженности и показывает, как профессиональные пути могут разойтись по причинам, выходящим за рамки искусства.

Ранее “Комментарии” писали, что Федор Добронравов, известный украинцам, как звезда культового сериала "Сваты", публично демонстрирует, как он относится к военному вторжению в Украину. Об этом сообщает Униан.