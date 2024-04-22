Анна Кошмал о разрыве с коллегами из "Сватов": почему не удивлена их поддержке России

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Черновалова Кристина
В откровенном интервью, украинская актриса и звезда популярного сериала "Сваты", Анна Кошмал, высказалась о своих бывших коллегах, которые открыто поддерживают политику Кремля. Речь идет о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, актерах, с которыми Кошмал делила кадр на протяжении нескольких сезонов популярной драмы.
Анна Кошмал о реальных отношениях с звездами "Сватов"
Актриса подчеркнула, что с началом военных действий в Украине, она не испытывала иллюзий относительно политических взглядов своих коллег. "Меня не удивило, что они поддерживают кровавую политику Кремля. Я не ожидала от них иного," — рассказывает она.
В отличие от Добронравова и Кравченко, Кошмал также упомянула Александра Феклистова, другого актера сериала, который выехал из России и открыто поддерживает Украину. "Александр всегда был на стороне Украины, и его решение покинуть страну-агрессора не стало для меня сюрпризом," — говорит Кошмал.
Этот разрыв между личной и профессиональной жизнью актеров сериала "Сваты" еще раз подчеркивает сложность отношений в условиях глобальной политической напряженности и показывает, как профессиональные пути могут разойтись по причинам, выходящим за рамки искусства.
Ранее “Комментарии” писали, что Федор Добронравов, известный украинцам, как звезда культового сериала "Сваты", публично демонстрирует, как он относится к военному вторжению в Украину. Об этом сообщает Униан.
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