Анна Курникова показала подросших детей от Иглесиаса (ФОТО)

40-летняя Анна Курникова не является активным пользователем Instagram, она предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности. Но недавно их с Энрике Иглесиасом страшим детям исполнилось 4 года. И российская теннисистка решила показать фолловерам, как же они подросли.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото из открытых источников)

На своей страничке в Instagram знаменитость опубликовала фотографии старшей дочери Люси и сына Николаса, коротко подписав: "4!" и смайлик в виде сердечка.

Фото: @annakournikova

Фолловеры российской теннисистки были в восторге от новых кадров и отметили, что мальчик больше похож на маму, а вот девочка — копия отца.

"У вас невероятно красивые детки, счастья вам и здоровья", "Очень красивая девочка!", "Какие красивые детки получились", "Похожа на папу, красотка", "С днём рождения малышей", "Будущий сердцеед. Девчонки, держитесь", "У красивых родителей и дети красивые", — написали пользователи в комментариях.

Отметим, что у Анны Курниковой и испанского исполнителя Энрике Иглесиаса есть еще одна дочка, которая родилась в январе 2020 года, ее назвали Маша (Мэри).

Напомним, певец Энрике Иглесиас поделился с подписчиками трогательным видео, на котором держит ручки маленькой дочери Мэри в своих, двигая ими в такт песни группы Fun "We Are Young". Голубоглазая малышка при этом увлеченно смотрит в камеру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный певец Энрике Иглесиас не скрывает своей радости от того, что стал многодетным папой. Он признался, что с легкостью умеет менять подгузники и кормить детей.

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