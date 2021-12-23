logo

BTC/USD

50784.53

ETH/USD

4108.01

LTC/USD

163.44

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Анна Курникова показала подросших детей от Иглесиаса (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Анна Курникова показала подросших детей от Иглесиаса (ФОТО)

Российская теннисистка Анна Курникова в социальной сети показала, как подросли их с Энрике Иглесиасом дети

23 декабря 2021, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

40-летняя Анна Курникова не является активным пользователем Instagram, она предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности. Но недавно их с Энрике Иглесиасом страшим детям исполнилось 4 года. И российская теннисистка решила показать фолловерам, как же они подросли.

Анна Курникова показала подросших детей от Иглесиаса (ФОТО)

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото из открытых источников)

На своей страничке в Instagram знаменитость опубликовала фотографии старшей дочери Люси и сына Николаса, коротко подписав: "4!" и смайлик в виде сердечка.

Анна Курникова показала подросших детей от Иглесиаса (ФОТО) - фото 2

Фото: @annakournikova

Фолловеры российской теннисистки были в восторге от новых кадров и отметили, что мальчик больше похож на маму, а вот девочка — копия отца.

"У вас невероятно красивые детки, счастья вам и здоровья", "Очень красивая девочка!", "Какие красивые детки получились", "Похожа на папу, красотка", "С днём рождения малышей", "Будущий сердцеед. Девчонки, держитесь", "У красивых родителей и дети красивые", — написали пользователи в комментариях.

Отметим, что у Анны Курниковой и испанского исполнителя Энрике Иглесиаса есть еще одна дочка, которая родилась в январе 2020 года, ее назвали Маша (Мэри).

Напомним, певец Энрике Иглесиас поделился с подписчиками трогательным видео, на котором держит ручки маленькой дочери Мэри в своих, двигая ими в такт песни группы Fun "We Are Young". Голубоглазая малышка при этом увлеченно смотрит в камеру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный певец Энрике Иглесиас не скрывает своей радости от того, что стал многодетным папой. Он признался, что с легкостью умеет менять подгузники и кормить детей. 

Читайте также, что 75-летний артист, писатель-юморист Евгений Петросян показал своего маленького сына.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!