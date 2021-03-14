Евгений Петросян показал своего маленького сына (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
75-летний артист, писатель-юморист Евгений Петросян показал своего маленького сына, которому накануне исполнился один год.
Евгений Петросян (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram юморист опубликовал фотографию, на которой позирует в бархатном костюме черного цвета с ребенком на руках. Малыш одет в темный комбинезон и протягивает руку к папиному лицу. Известно, что сына Евгений Петросян назвал в честь своего отца — Ваган. Накануне мальчику исполнился один годик.
Свой пост 75-летний юморист никак не прокомментировал, лишь поставил два эмодзи в виде звездочек. Поклонники артиста принялись поздравлять его сына с первым днем рождения: "Будь счастливым и любимым!", "Какие вы красивые", "Сладкий, папина копия", "С днём рождения, Ваган! Сладкий малыш", — написали фолловеры.
Отметим, что в декабре 2019 года стало известно, что Евгений Петросян женился в пятый раз. Его избранницей стала 30-летняя помощница и концертный директор юмориста Татьяна Брухунова. А в марте 2020 года у пары родился сын.
Известно, что у артиста еще есть дочь от первого брака, ее мать (первая супруга юмориста) погибла в аварии, когда девочка была еще маленькой. Второй женой Евгения Петросяна стада Анна Козловская — дочь оперного певца, но их брак продлился всего полтора года. В третий раз юморист женился на Людмила, которая работала искусствоведом. Четвертой женой Петросяна стала артистка и юмористка Елена Степаненко, в браке они прожили 33 года, но в 2018 году Елена подала на развод.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский предприниматель Илон Маск поделился редким фото со своим 10-месячным сыном.
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