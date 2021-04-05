Ариана Гранде показала редкие кадры с женихом (ФОТО)

27-летняя американская исполнительница и актриса Ариана Гранде, которая предпочитает держать свою личную жизнь в секрете, недавно поделилась с поклонниками серией романтических снимков со своим возлюбленным.

Ариана Гранде / фото: Gettyimages

На странице в Instagram знаменитость опубликовала три кадра, на которых обнимается со своим женихом Далтоном Гомесом. На первом снимке пара сидит возле камина, а на втором и третьем — мило обнимается на фоне огней ночного города. Свою публикацию Ариана Гранде подписала так: "Мое сердце, мой человек! Большое спасибо за то, что ты — это ты".

Всего за день пост американской звезды собрал почти 9,5 миллионов лайков и много комментариев от фанатов. Они отметили, что Ариана Гранде выглядит очень счастливой и пожелали паре всего хорошего: "Вы такие милые", "Я так рада, что ты нашла любовь своей жизни, ты действительно этого заслуживаешь", "Мое сердце растаяло", "Счастье на тебе так хорошо смотрится".

Отметим, что по данным СМИ, американская певица Ариана Гранде начала встречаться с Далтоном Гомесом в январе 2020 года и они вместе провели карантин в Лос-Анджелесе. Парень даже "засветился" в одном из клипов исполнительницы, который был снят в домашней обстановке.

Известно, что жених знаменитости является младшим агентом по элитной недвижимости и с Арианой Гранде, как утверждают инсайдеры, они познакомились, когда певица присматривала себе новый дом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в декабре 2020 года американская звезда Ариана Гранде заявила, что обручилась. Далтон сделал ей предложение и подарил кольцо с бриллиантом и жемчужиной, которое оценивают в 350 тысяч долларов.

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