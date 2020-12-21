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«Навсегда и дольше»: Ариана Гранде выходит замуж за риелтора

Ариана Гранде показала совместные фото с возлюбленным

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская звезда Ариана Гранде, которая недавно установила в Instagram новый рекорд, показала серию снимков со своим возлюбленным Далтоном Гомесом и объявила, что выходит замуж.

«Навсегда и дольше»: Ариана Гранде выходит замуж за риелтора

Ариана Гранде выходит замуж / фото: Eduardo Munoz

На своей странице в соцсети Instagram певица опубликовала "домашние" снимки, на которых позирует в объятьях своего бойфренда. Также Ариана показала помолвочное кольцо с бриллиантом и жемчужиной, которое оценивают в 350 тысяч долларов (почти 10 млн гривен). На фото Ариана и Далтон лежат на полу, и не стесняясь, демонстрируют свои чувства на камеру. 

Публикацию, которая меньше чем за сутки набрала 12,6 млн лайков, популярная исполнительница подписала: "forever n then some" (Навсегда и дольше). Поклонники тут же принялись поздравлять пару и отметили, что кольцо, подаренное Далтоном, невероятно красивое.

Известно, что избранник Арианы Гранде работает младшим агентом по элитной недвижимости, об их романе стало известно в марте 2020 года, когда папарацци застукали их за страстным поцелуем. Певица старалась держать свою личную жизнь в секрете, но время от времени публиковала совместные снимки с Далтоном, окончательно подтвердив, что они вместе, и у них в отношениях все хорошо. 

К слову, Ариана Гранде однажды уже была помолвлена с продюсером Питером Дэвидсоном, но дело до свадьбы так и не дошло. 

Напомним, недавно стало известно, что экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина тайно вышла замуж за мужчину, который раньше был ее концертным директором. Свадьба прошла в узком кругу близких людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за известного кантри исполнителя.


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