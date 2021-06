Ариану Гранде заметили в брюках украинского бренда (ФОТО)

27-летняя американская звезда Ариана Гранде продемонстрировала стильный образ, состоящий из черного топа и брюк из веганской кожи модели KILLA от украинского бренда CULTNAKED, которые идеально подчеркнули ее стройную фигуру.

Ариана Гранде / фото: vidapress

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, которые подписала так: "I’M READY FOR WHATEVER IS GOING ON HERE! (Я готова ко всему, что здесь происходит)", а позже стало понятно, что свой безупречный образ она подготовила для сьемок клипа на песню "Pov". Гранде решила сделать клип в виде перфоманса, в котором она исполняет композицию вживую.

Фолловеры знаменитости не скупились на лайки и комментарии: "Ты очень красивая", "Идеально", "Красота и талант", "Боже, ты такая красивая", "Вау, ты слишком красивая", "Королева", — написали поклонники.

Известно, что Ариане Гранде не первая знаменитость мирового масштаба, которая появилась в одежде от этого украинского бренда. Несколько месяцев назад в брюках choco bar и бандо из веганской кожи от CULTNAKED блистала голливудская звезда Кендалл Дженнер.

К слову, основателем бренда является 27-летняя Мэри Фуртас.

Напомним, что популярная певица Ариана Гранде, за жизнью которой в Instagram следят 239 миллионов человек, установила новый рекорд. Исполнительница опубликовала в сети нежные кадры со своей тайной свадьбы, которые "взорвали" соцсеть, набрав почти 26 миллионов лайков и 294 тысячи комментариев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская знаменитость Ариана Гранде после концерта во Флориде (США) опубликовала в Instagram-stories видео, где показала фолловерам свои настоящие волосы.

