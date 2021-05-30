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Ариана Гранде установила новый рекорд в Instagram: что произошло

Американская исполнительница Ариана Гранде опубликовала свои свадебные фотографии и установила новый рекорд в Instagram

сегодня, 20:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная певица Ариана Гранде, за жизнью которой в социальной сети Instagram следят 239 миллионов человек, установила новый рекорд.

Ариана Гранде установила новый рекорд в Instagram: что произошло

Ариана Гранде / фото: wallpapersprinted

Несколько дней назад исполнительница опубликовала в сети нежные кадры со своей тайной свадьбы, которые "взорвали" Instagram, набрав почти 26 миллионов лайков и 294 тысячи комментариев. По популярности "свадебный" пост Арианы Гранде обошел последнюю публикацию репера XXXTentacion, который погиб в перестрелке (24, 6 млн лайков), а также пост американской звезды Билли Айлиш, в котором она опубликовала фото, демонстрируя свой новый цвет волос (23 млн лайков). 

Но лидера по "лайкам" в Instagram Ариане Гранде обойтись все же не удалось. Снимок яйца, опубликованный на аккаунте @world_record_egg, продолжает удерживать абсолютный рекорд — более 55 млн "сердечек".

Напомним, что 15 мая 2021 года популярная певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса. На торжестве, которое прошло скромно, но со вкусом, присутствовало лишь 20 человек — самые родные люди и друзья. Празднование проходило на заднем дворе роскошного особняка певицы в Калифорнии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 27-летняя американская звезда Ариана Гранде была в свадебном платье от известного дизайнера Веры Вонг, которое ей шили на заказ. Над свадебным образом Арианы трудилась целая команда профессионалов. Для такого важного события певица выбрала нежное облегающее платье без бретелек с открытой спиной, которое подчеркивало ее изящную фигуру. Завершила свой свадебный look она серьгами с жемчугом и бриллиантами, а также белыми туфлями на каблуках. 


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