Асcия Ахат вернулась из США в Украину: объявила новый этап в карьере (ФОТО)

Украинская скрипачка и певица Аcсия Ахат после нескольких лет жизни в США снова поселилась в Киеве. Артистка заявила, что начинает новый этап творческой карьеры и готовит для украинской публики новые песни, клипы и будущие концерты.

Асcия Ахат. Фото: instagram / ahhattassia

Аcсия Ахат рассказала, что во время полномасштабной войны не прекращала творческую деятельность. В США она записала три инструментальных альбома. Также Ахат принимала участие в благотворительных концертах в поддержку Украины и регулярно приезжала в Киев.

"За время полномасштабной войны я создала три инструментальных альбома. Эта музыка получает международное признание: альбомы и музыкальные видео получают награды на престижных конкурсах как в США, так и в Европе", – рассказала артистка.

Ассия Ахат. Фото: instagram/ahhattassia

Однако теперь артистка решила вернуться к песенному жанру, когда-то принесшему ей широкую популярность.

"Мне очень захотелось снова петь. Украинская музыка сегодня звучит в мире, но я хочу вернуться к своим слушателям и поведать новую музыкальную историю", — отметила певица в интервью.

В настоящее время Асия Ахат работает над новыми видеоклипами и фотосессиями вместе с творческой командой в Киеве. По ее словам, она планирует представить новые работы и объявить о выступлениях в Украине.

Ассия Ахат. Фото: instagram/ahhattassia

Асcия Ахат — одна из самых известных украинских скрипачок, соединившая академическую музыку с попзвучанием. Известность ей принесли альбом Homo Novus и композиции If Only Tonight, Fiesta in San Juan, Disco и You Will Miss Me. На протяжении карьеры артистка выступала на международных сценах, записывала англоязычные альбомы, сотрудничала с американскими продюсерами и стала номинанткой премии "Грэмми", а также входит в жюри этой музыкальной награды.

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