Головна Новини Зірки персона Ірина Білик здивувала кардинальною зміною іміджу: співачку важко впізнати (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Ірина Білик здивувала кардинальною зміною іміджу: співачку важко впізнати (ФОТО)

Ірина Білик здивувала фанатів новим образом з піксі-стрижкою та яскравим макіяжем.

17 лютого 2026, 16:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська поп-ікона Ірина Білик вразила шанувальників несподіваною трансформацією. Артистка з’явилася в Instagram у сміливому образі з короткою піксі-стрижкою та акцентним макіяжем очей. Багато хто з фанатів зізнався, що ледь упізнав співачку після зміни іміджу.

Ірина Білик здивувала кардинальною зміною іміджу: співачку важко впізнати (ФОТО)

Ірина Білик. Фото з відкритих джерел

Над перевтіленням Ірини Білик працював відомий візажист Єгор Андрюшин. У відео, яке він опублікував у соцмережі, спочатку Білик постає зі звичним довгим світлим волоссям і об’ємною укладкою. Однак за кілька секунд кадр змінюється, і співачка з’являється з текстурованою короткою стрижкою у платиновому блонді. 

Ірина Білик здивувала кардинальною зміною іміджу: співачку важко впізнати (ФОТО) - фото 2

Ірина Білик до перетворення

Відеоряд супроводжує її хіт "Божевільна", що лише підсилює ефект драматичного перевтілення.

"Як вам перевтілення для Ірини Білик?", — поцікавився Андрюшин у підписників. 

У відповідь соцмережі вибухнули компліментами: "Діва, красуня, легенда!". "В мене захват на максимум". "Вау! Це кайф такі перевтілення". "Дуже схожі"."Вау, супер. Я теж так хочу".

Ірина Білик здивувала кардинальною зміною іміджу: співачку важко впізнати (ФОТО) - фото 2

Ірина Білик після зміни іміджу

Ірина Білик здивувала кардинальною зміною іміджу: співачку важко впізнати (ФОТО) - фото 2

Ірина Білик з короткою зачіскою

Ірина Білик уже понад три десятиліття залишається однією з ключових фігур української сцени. Її альбом "Нова" у 1990-х став проривом для україномовної попмузики, а пісні "Ти мій", "А я пливу" та "Сніг" давно стали класикою. Навіть сьогодні співачка поєднує статус легенди з готовністю до творчих експериментів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Даша Астафʼєва кардинально змінила імідж. З'явилися нові фото співачки.

Також "Коментарі" писали, що Леся Нікітюк здивувала фанатів кардинальною зміною зачіски.



Джерело: https://www.instagram.com/p/DU2g6QyiP6O/
