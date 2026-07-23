Асcія Ахат повернулася з США до України: оголосила новий етап в кар'єрі (ФОТО)

Українська скрипалька та співачка Аcсія Ахат після кількох років життя у США знову оселилася в Києві. Артистка заявила, що починає новий етап творчої кар'єри та готує для української публіки нові пісні, кліпи й майбутні концерти.

Аcсія Ахат. Фото: instagram / ahhattassia

Асcія Ахат розповіла, що під час повномасштабної війни не припиняла творчу діяльність. У США вона записала три інструментальні альбоми. Також Ахат брала участь у благодійних концертах на підтримку України та регулярно приїжджала до Києва.

"За час повномасштабної війни я створила три інструментальні альбоми. Ця музика отримує міжнародне визнання: альбоми та музичні відео здобувають нагороди на престижних конкурсах як у США, так і в Європі", – розповіла артистка.

Асcія Ахат. Фото: instagram / ahhattassia

Однак тепер артистка вирішила повернутися до пісенного жанру, який колись приніс їй широку популярність.

"Мені дуже захотілося знову співати. Українська музика сьогодні звучить у світі, але я хочу повернутися до своїх слухачів і розповісти нову музичну історію", — зазначила співачка в інтерв'ю.

Зараз Асія Ахат працює над новими відеокліпами та фотосесіями разом із творчою командою в Києві. За її словами, незабаром вона планує представити нові роботи та оголосити про виступи в Україні.

Аcсія Ахат. Фото: instagram / ahhattassia

Асcія Ахат — одна з найвідоміших українських скрипальок, яка поєднала академічну музику з попзвучанням. Популярність їй принесли альбом Homo Novus та композиції If Only Tonight, Fiesta in San Juan, Disco і You Will Miss Me. Упродовж кар'єри артистка виступала на міжнародних сценах, записувала англомовні альбоми, співпрацювала з американськими продюсерами та стала номінанткою премії "Греммі", а також входить до складу журі цієї музичної нагороди.

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