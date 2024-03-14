Аукцион вещей из резиденции Хью Хефнера: один предмет вызвал отвращение

Хью Хефнер – это легендарный основатель журнала Playboy, который совершил революцию в Америке и начал дискуссии о сексуальности. После его смерти часть вещей была выставлена на продажу на аукционе. Однако некоторые экспонаты вызвали возмущение и отвращение у интернет-пользователей.



Хью Хефнер и его третья жена Кристал Харрис. Фото из открытых источников

Аукционный дом Julien's Auctions выставил вещи из скандального дома Хью Хефнера на продажу. Среди вещей можно найти разные картины, скульптуры и личные вещи основателя журнала Playboy. Именно последние вызвали критику среди интернет-пользователей.

Среди личных вещей Хефнера на аукционе можно приобрести трубку, пижаму, халат, тапочки. Кроме того, на аукционе выставлена культовая овальная кровать и личная Библия Хефнера. Среди вещей кто-то уже успел приобрести детское масло для тела основателя журнала Playboy за невероятные 1250 долларов.

Однако больше всего интернет-пользователей шокировало клеймо с фирменным логотипом кролика Playboy. На форуме Reddit громко критикуют продажу этих вещей и считают проведение подобных аукционов моральным преступлением. Некоторые пользователи считают, что это клеймо было использовано на людях. Другие же указывают, что такие вещи у них вызывают отвращение, а Хью Гефнер был "совершенно безумным", "больным" и "подлецом".

Клеймо Playboy, которое выставили на аукционе вещей Хью Гефнера



Хью Хефнер – легендарный основатель и главный редактор журнала Playboy. Он родился в 1926 году в Чикаго. Изучал психологию, однако начал карьеру карикатуристом, а затем копирайтера в американских журналах. В 1953 году Хефнер основал свой журнал Playboy, шокировавший консервативное американское общество. Он прославился также благодаря продаже календаря с фотографиями обнаженной Мэрилин Монро. Спустя восемнадцать лет Хью Хефнер открыл резиденцию Playboy, где устраивал скандальные вечеринки с моделями и знаменитостями.

У Хефнера было три жены, которые родили четверо детей. Его последний брак шокировал общественность тем, что его жена Кристал Харрис была младше его на 60 лет. Сам Хефнер скончался в 2017 году в возрасте 91 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на аукцион выставили вещи рок-легенды Фредди Меркьюри.

Также "Комментарии" писали, что картина из Мэрилин Монро попала в 10 самых дорогих, которые были проданы на аукционах.