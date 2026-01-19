logo

Внук Ротару, уехавший из Украины, рассказал о музыкальной карьере
Внук Ротару, уехавший из Украины, рассказал о музыкальной карьере

Анатолий Евдокименко рассказал, как начинал свой путь в музыке.

19 января 2026, 22:45
  Внук культовой украинской певицы Софии Ротару, уехавший из Украины после начала полномасштабного вторжения, поделился мыслями о своей музыкальной карьере в Instagram. Выступающий под сценическим именем SHMN Анатолий Евдокименко вспомнил, с чего начал свой путь в музыкальной индустрии.

Внук Ротару, уехавший из Украины, рассказал о музыкальной карьере

Анатолий Евдокименко и София Ротару (фото из открытых источников)

Артист опубликовал видео на английском языке, на котором рассказал о первых шагах в создании музыки. При этом Анатолий ни слова не упомянул о своих известных родственниках, в частности бабушку Софию Ротару. По словам Евдокименко, сейчас он полностью сконцентрирован на развитии собственного музыкального проекта.

Внук Ротару, уехавший из Украины, рассказал о музыкальной карьере - фото 2

"Мои первые воспоминания о музыкальном продюсировании уходят в подростковый возраст. Я помню, как наткнулось на простое в использовании программное обеспечение для создания музыки, которое разожгло мой интерес и дало мне базовое понимание того, как создаются треки", — рассказал музыкант.

Как выяснилось, поддержку в своем восторге Анатолий получил не от звездной бабушки Софии Ротару, а от другого представителя музыкальной сферы. Его наставником с детских лет стал Алексей Лаптев, заложивший фундамент для дальнейшего профессионального развития артиста.

"Тогда я встретил своего первого наставника Алексея Лаптева. Он научил меня основам и сыграл огромную роль в формировании моих ранних лет как артиста", — отметил внук Ротару.

Анатолий Евдокименко, внук легендарной Софии Ротару, продолжает строить карьеру за границей после резонансного скандала в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года его вместе с отцом задержали при попытке нелегального пересечения границы на лодке, однако впоследствии музыканту все же удалось покинуть страну. Он живет в Европе и выступает под псевдонимом SHMN.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный украинский ведущий Алексей Суханов рассказал, почему певица София Ротару, длительное время жившая и работавшая в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержавшая Украину, сейчас молчит о войне.

В рамках проекта "ИПСО и люди" ведущий отметил, что сейчас артистка не может дать интервью и открыто высказать свою позицию, поскольку есть определенные обстоятельства.



