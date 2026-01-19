Онук Ротару, який поїхав з України, розповів про музичну кар'єру

Онук культової української співачки Софії Ротару, який виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення, поділився думками про свою музичну кар’єру в Instagram. Анатолій Євдокименко, що виступає під сценічним ім’ям SHMN, пригадав, з чого розпочав свій шлях у музичній індустрії.

Анатолій Євдокименко та Софія Ротару (фото з відкритих джерел)

Артист опублікував відео англійською мовою, у якому розповів про перші кроки у створенні музики. При цьому Анатолій жодним словом не згадав про своїх відомих родичів, зокрема бабусю Софію Ротару. За словами Євдокименка, нині він повністю сконцентрований на розвитку власного музичного проєкту.

"Мої найперші спогади про музичне продюсування сягають підліткового віку. Я пам'ятаю, як натрапив на просте у використанні програмне забезпечення для створення музики, яке розпалило мій інтерес і дало мені базове розуміння того, як створюються треки", — розповів музикант.

Як з’ясувалося, підтримку у своєму захопленні Анатолій отримав не від зіркової бабусі Софії Ротару, а від іншого представника музичної сфери. Його наставником із дитячих років став Олексій Лаптєв, який заклав фундамент для подальшого професійного розвитку артиста.

"Тоді я зустрів свого першого наставника Олексія Лаптєва. Він навчив мене основам і зіграв величезну роль у формуванні моїх ранніх років як артиста", — зазначив онук Ротару.

Анатолій Євдокименко, онук легендарної Софії Ротару, продовжує розбудовувати кар’єру за кордоном після резонансного скандалу на початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року його разом із батьком затримали під час спроби нелегального перетину кордону на човні, однак згодом музиканту все ж вдалося залишити країну. Наразі він мешкає в Європі та виступає під псевдонімом SHMN.

