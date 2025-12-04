Мовчить роками, але не просто так: чому Софія Ротару відмовляється спілкуватися з журналістами

Популярний український ведучий Олексій Суханов розповів, чому співачка Софія Ротару, яка тривалий час жила і працювала в країні-окупанті РФ, але у 2022 році все ж підтримала Україну, нині мовчить про війну.

Софія Ротару (фото з відкритих джерел)

У межах проєкту "ІПсО і люди" ведучий зазначив, що зараз артистка не може дати інтерв'ю та відкрито висловити свою позицію, оскільки існують певні обставини.

"Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки що є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили", — сказав Олексій.

Також він наголосив, що не має повноважень розкривати причину мовчання Ротару.

"Я не уповноважений, але, повірте мені, вона не просто так мовчить, і їй це не байдуже", — додав Суханов.

Софія Ротару не коментує терористичний напад РФ на Україну, однак іноді у своїх соцмережах реагує на масовані ракетні атаки, які влаштовує Росія. Подейкують, що співачка живе в Італії, утім її рідні стверджують, що вона перебуває у своєму будинку під Києвом.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що сестра легендарної української артистки Софії Ротару, співачка Ауріка Ротару, спростувала чутки про нібито проживання своєї родички в Росії. За її словами, народна артистка України мешкає у передмісті Києва та залишається в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

В інтерв’ю виданню "Главком" Ауріка розповіла, що всі сестри Ротару живуть у різних містах, зокрема старша Зінаїда у Кишиневі, Лідія в Чернівцях, а вона та Софія — біля Києва. Попри війну, родина намагається підтримувати зв’язок і час від часу бачитися

