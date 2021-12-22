Барбара Брыльська сломала позвоночник: что известно о состоянии здоровья актрисы

Популярная исполнительница главной роли в фильме "Ирония судьбы", актриса из Польши Барбара Брыльська рассказала о проблемах с собственным здоровьем. Об этом сообщает PopCornNews.

Барбара Брыльська (фото из открытых источников)

Госпожа Брыльська получила серьезную травму. В почтенном возрасте, ей уже 80 лет, сломала позвоночник. Как она сказала, нет сейчас возможности быть на связи ни с поклонниками, ни с многочисленными друзьями.

"Я больна, голос у меня сейчас очень ужасный. Нужно подождать, я сейчас не в форме. Молюсь. Я даже не могу встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... Вы знаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и т.д." Я не в форме: физической и духовной. Что будет дальше, не знаю", — сообщила популярная исполнительница.

Еще невыясненно, при каких обстоятельствах любимая актриса миллионов зрителей получила столь серьезное повреждение. Вместе с тем, Барбара Брыльська длительное время ведет борьбу с другим недугом – радикулитом.

Напомним, что "Комментарии" информируем, что у дома российская актриса кино ушла в монастырь . Любимая актриса многих наших соотечественников, звезда советского кинематографа, известная всем по фильмам "Обычное чудо", "Экипаж", "Соломенная шляпка", "Бумбараш" и "Чародеи" Екатерина Васильева покинула актерскую карьеру, отказалась от светской жизни и стала монахиней. Екатерина Васильева почти всю свою сознательную жизнь посвятила советскому кинематографу и сцене. Кроме известных кинокартин снялась еще в 200 кинофильмах. Очень долго играла в составе ведущих актерских трупп российской столицы: театра имени Ермоловой, работала также в московском "Современнике" и МХАТе.

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