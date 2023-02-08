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Басков на сцене унизил профессиональную репутацию Ларисы Долиной: как это было

Исполнитель известной всем "Шарманки" Николай Басков открыто говорит, что поддерживает российскую "спецоперацию"

сегодня, 22:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнитель и ярый сторонник Путина, открыто поддерживающий полномасштабную войну в Украине, по собственной вине попал в скандал. Участвуя в развлекательном мероприятии, прямо на сцене он поиздевался над своей коллегой Ларисой Долиной. Это произошло во время видеосъемки развлекательной программы на российском ТВ, сообщает УНИАН.

Басков на сцене унизил профессиональную репутацию Ларисы Долиной: как это было

Лариса Долина попала под "раздачу" Николая Баскова (фото из открытых источников)

Находясь на сцене, Басков неудачно пошутил: "Уважаемая Лариса Долина, вы покидаете тройку лидеров, потому что Любовь Успенская врывается на третье место".


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Учитывая обстоятельство, что старшая коллега Баскова постоянно беспокоится за собственную репутацию звездной певицы, и  верна привычке быть всегда первой, замечание Баскова ее очень задело, информируют российские медиа. Но певица никак не реагировала на скандальную реплику младшего коллеги.

Исполнитель известной всем "Шарманки" Николай Басков откровенно говорит, что поддерживает российскую "спецоперацию" и так же, уничтожение гражданского населения на украинской территории. Артист публично похвастался, что перевел добровольно круглую сумму из собственных сбережений для помощи российским вооруженным силам.

Бывшая жительница солнечной Одессы Лариса Долина, которая должна была защитить родную страну, заняла выгодную позицию молчунки и предательницы – уже почти год, как началась полномасштабная война, певица цинично продолжает молчать, гастролируя с концертами на территории РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Одесситка Долина изменила Украине и поддержала агрессию России. Ранее известная исполнительница Лариса Долина родом из Одессы. Но сделать здесь успешную карьеру Ларисе не получилось, по той причине она переехала в Россию.




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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/baskov-privselyudno-priniziv-larisu-dolinu-12137517.html
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