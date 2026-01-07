Бегство предательницы Повалий в РФ: стало известно с кем она уехала в Москву

Рубрики
Известный украинский юморист Евгений Кошевой поделился неожиданной версией того, кто именно мог помочь выезду Таисии Повалий из Украины. В интервью ISLNDTV он предположил, что с певицей мог контактировать сбежавший экспрезидент Виктор Янукович.
Таисия Повалий (фото из открытых источников)
По словам Кошевого, Янукович вполне мог обезопасить свою любимую артистку, что оставаться в Украине для нее становится опасно.
Евгений уверен, что бывший президент мог пообещать Повалий не только безопасность, но и поддержку со стороны российской верхушки. Певица, которая, по его мнению, всегда стремилась к финансовой выгоде, воспользовалась такой возможностью.
Юмориста возмущает и то, что даже после побега в Россию Таисия Повалий продолжает исполнять песни на украинском языке и создает образ "потешной украинки" для российской публики. Кроме того, он предполагает, что певицу может постигнуть судьба предателя Ильи Кивы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская продюсер Анжела Норбоева поделилась малоизвестными подробностями по биографии предательницы Украины Таисии Повалий. Как выяснилось, жизненный выбор певицы больно отразился и на судьбе ее матери.
По словам Норбоевой, Таисия Повалий никогда не отличалась самостоятельной позицией и всегда действовала в соответствии с решениями своего мужа Игоря Лихуты. Продюсер также отметила, что артистка была слишком зациклена на деньгах и в свое время получила значительную сумму за поддержку Партии регионов.