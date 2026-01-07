Бегство предательницы Повалий в РФ: стало известно с кем она уехала в Москву

Известный украинский юморист Евгений Кошевой поделился неожиданной версией того, кто именно мог помочь выезду Таисии Повалий из Украины. В интервью ISLNDTV он предположил, что с певицей мог контактировать сбежавший экспрезидент Виктор Янукович.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

По словам Кошевого, Янукович вполне мог обезопасить свою любимую артистку, что оставаться в Украине для нее становится опасно.

"Когда убегал Янукович, я так понимаю, он, наверное, сказал Тае: "Тебе тоже что-то прилетит"", — отметил комик.

Евгений уверен, что бывший президент мог пообещать Повалий не только безопасность, но и поддержку со стороны российской верхушки. Певица, которая, по его мнению, всегда стремилась к финансовой выгоде, воспользовалась такой возможностью.

"Поехали со мной, будешь петь в Кремле, все будет круто", — наверное, так она и уехала", — добавил Кошевой.

Юмориста возмущает и то, что даже после побега в Россию Таисия Повалий продолжает исполнять песни на украинском языке и создает образ "потешной украинки" для российской публики. Кроме того, он предполагает, что певицу может постигнуть судьба предателя Ильи Кивы.

"У нее концерты в Кремле, и при этом она поет на украинском", — с удивлением подытожил Кошевой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинская продюсер Анжела Норбоева поделилась малоизвестными подробностями по биографии предательницы Украины Таисии Повалий. Как выяснилось, жизненный выбор певицы больно отразился и на судьбе ее матери.

По словам Норбоевой, Таисия Повалий никогда не отличалась самостоятельной позицией и всегда действовала в соответствии с решениями своего мужа Игоря Лихуты. Продюсер также отметила, что артистка была слишком зациклена на деньгах и в свое время получила значительную сумму за поддержку Партии регионов.

"Она всегда была аморфной, не имела собственного слова или позиции. Она делала то, что говорил муж, Игорь Лихута. По натуре — такая, не боец. Потом была история с Партией регионов — я считаю, это был ее первый неправильный шаг. Знаю, что сначала она отказалась идти в парламент, потому что даже деньги вели деньги". рассказала Анжела.

