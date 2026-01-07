Втеча зрадниці Повалій до РФ: стало відомо з ким вона поїхала до Москви

Відомий український гуморист Євген Кошовий поділився несподіваною версією того, хто саме міг посприяти виїзду Таїсії Повалій з України. В інтерв’ю ISLNDTV він припустив, що зі співачкою міг контактувати експрезидент-утікач Віктор Янукович.

Таїсія Повалій (фото з відкритих джерел)

За словами Кошового, Янукович цілком міг застерегти свою улюблену артистку, що залишатися в Україні для неї стає небезпечно.

"Коли тікав Янукович, я так розумію, він, напевно, сказав Таї: "Тобі теж щось прилетить"", — зазначив комік.

Євген переконаний, що колишній президент міг пообіцяти Повалій не лише безпеку, а й підтримку з боку російської верхівки. Співачка, яка, на його думку, завжди прагнула фінансової вигоди, скористалася такою можливістю.

"Поїхали зі мною, співатимеш у Кремлі, все буде круто", — напевно, так вона і поїхала", — додав Кошовий.

Гумориста обурює й те, що навіть після втечі до РФ Таїсія Повалій продовжує виконувати пісні українською мовою та створює образ "потішної українки" для російської публіки. Крім того, він припускає, що співачку може спіткати доля зрадника Іллі Киви.

"У неї концерти в Кремлі, і при цьому вона співає українською", — з подивом підсумував Кошовий.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українська продюсерка Анжела Норбоєва поділилася маловідомими подробицями з біографії зрадниці України Таїсії Повалій. Як з’ясувалося, життєвий вибір співачки боляче відбився і на долі її матері.

За словами Норбоєвої, Таїсія Повалій ніколи не вирізнялася самостійною позицією і завжди діяла відповідно до рішень свого чоловіка Ігоря Ліхути. Продюсерка також зазначила, що артистка була надто зациклена на грошах і свого часу отримала значну суму за підтримку Партії регіонів.

"Вона завжди була аморфною, не мала власного слова чи позиції. Вона робила те, що казав чоловік, Ігор Ліхута. За натурою — така, не боєць. Потім була історія з Партією регіонів — я вважаю, це був її перший неправильний крок. Знаю, що спочатку вона відмовилася йти в парламент, бо навіть Ігор розумів, що це дорога в нікуди. Але потім їй заплатили великі гроші — мільйон доларів", — розповіла Анжела.

