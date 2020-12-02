Белье и много латекса: Рианна представила рождественскую коллекцию (фото)

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Любовь Блажко
Популярная певица Рианна снялась в новой фотосессии для рекламы собственного бренда Savage x Fenty. Новая коллекция посвящена новогодним образам, которые бизнесвумен примеряла на себя.
Рианна. Фото: elledecoration.ru
На снимках можно увидеть, как 32-летняя знаменитость позирует в нежном сине-белом белье, которое выгодно подчеркивает ее фигуру.
Кроме откровенного наряда на артистке также надеты длинные латексные чулки, короткий пуховик, блестящие босоножки на высоком каблуке и белые перчатки. Для съемки специально была создана новогодняя локация: огромная елка, изготовленная изо льда, большие деревянные сани и много других праздничных декораций.
Стоит также отметить, что этой осенью в Лос-Анджелесе прошел показ звезды. На нем была представлена новая коллекция дизайнерского нижнего белья. На виртуальном показе можно было увидеть и других известных звезд: Кару Делевинь, Беллу Хадид, Ирину Шейк, Lizzo и даже актрису Деми Мур.
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