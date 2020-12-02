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Белье и много латекса: Рианна представила рождественскую коллекцию (фото)

Звезда снялась в праздничной рекламной кампании своего бренда Savage x Fenty

сегодня, 16:52
Автор:

Любовь Блажко

Популярная певица Рианна снялась в новой фотосессии для рекламы собственного бренда Savage x Fenty. Новая коллекция посвящена новогодним образам, которые бизнесвумен примеряла на себя. 

Белье и много латекса: Рианна представила рождественскую коллекцию (фото)

Рианна. Фото: elledecoration.ru

На снимках можно увидеть, как 32-летняя знаменитость позирует в нежном сине-белом белье, которое выгодно подчеркивает ее фигуру. 

Кроме откровенного наряда на артистке также надеты длинные латексные чулки, короткий пуховик, блестящие босоножки на высоком каблуке и белые перчатки. Для съемки специально была создана новогодняя локация: огромная елка, изготовленная изо льда, большие деревянные сани и много других праздничных декораций. 

Белье и много латекса: Рианна представила рождественскую коллекцию (фото) - фото 2
Белье и много латекса: Рианна представила рождественскую коллекцию (фото) - фото 3
Белье и много латекса: Рианна представила рождественскую коллекцию (фото) - фото 4
Белье и много латекса: Рианна представила рождественскую коллекцию (фото) - фото 5

Стоит также отметить, что этой осенью в Лос-Анджелесе прошел показ звезды. На нем была представлена новая коллекция дизайнерского нижнего белья. На виртуальном показе можно было увидеть и других известных звезд: Кару Делевинь, Беллу Хадид, Ирину Шейк, Lizzo и даже актрису Деми Мур. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда. Она запустила собственную линию одежды Savage X Fenty и порадовала подписчиков яркими и эротическими фото в Инстаграм. На фото она в чулках и кружевном белье представляет собственную линию одежды. Основа первой коллекции — кожаные вещи, в частности, пиджаки и юбки. Также в фирменном магазине продаются аксессуары, такие как нательные кресты и кольца.  Помимо этого, прошел онлайн-показ продукции. На помощь Рианне пришли такие известные артисты как Деми Мур и Лиззо, а также уйма праймовых манекенщиц. 


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Источник: https://www.instagram.com/savagexfenty/?hl=ru
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