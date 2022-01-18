Белла Хадид снялась в нижнем белье Victoria's Secret (ФОТО)

25-летняя популярная супермодель Белла Хадид взяла участие в рекламной кампании всемирно известного бренда Victoria's Secret, снявшись в специальной фотосессии.

Белла Хадид (фото из открытых источников)

Помимо Беллы Хадид в новом кампейне компании, посвященном Дню святого Валентина, снялись, Адут Акеч, Юми Ню, Палома Эльсессер и другие.

Супермодель снова присоединилась к Victoria's Secret в начале декабря, став новым лицом ее звездного состава VS Collective, в который также входят Приянка Чопра, Хейли Болдуин, Наоми Осака и Меган Рапино.

"Меня привлекло то, что они сами пришли ко мне и действительно доказали, что за кулисами Victoria's Secret произошли радикальные изменения", — сказала Хадид в интервью журналу Marie Claire.

Также она добавила, что многие женщины, работавшие с Victoria's Secret, чувствовали себя разбитыми. Но сейчас шесть из семи членов правления – женщины. И у них есть новые протоколы фотосессий.

К слову, Белла Хадид участвовала в показах Victoria's Secret в 2016, 2017 и 2018 годах. Но она разорвала связи с брендом в начале 2020 года, присоединившись к своим коллегам-моделям, осудившим компанию за "ненадлежащее поведение". С тех пор Victoria's Secret работала над тем, чтобы изменить свой имидж, наняв новых женщин-руководителей и проводя кастинги для самых разных моделей.

Напомним, что американская супермодель Белла Хадид в новом интервью обсудила свои знаковые образы и рассказала, за какой из них ей до сих пор стыдно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Белла Хадид удивила своим нарядом на Каннском фестивале, став одной из самых обсуждаемых гостей мероприятия.

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