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Прикрыла грудь ожерельем: наряд Беллы Хадид стал сенсацией (ФОТО)

Модель Белла Хадид удивила своим нарядом на Каннском фестивале, став одной из самых обсуждаемых гостей мероприятия

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

24-летняя американская супермодель Белла Хадид привлекла к себе внимание своим неординарным нарядом, в котором прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Почему ее образ стал одним из самых обсуждаемых?

Прикрыла грудь ожерельем: наряд Беллы Хадид стал сенсацией (ФОТО)

Белла Хадид | Фото: Andreas Rentz | Getty Images

Известно, что с 6 по 17 июля в курортном городе Канны (Франция) проходит международный кинофестиваль, на который съехались мировые знаменитости, чтобы блеснуть своими роскошными нарядами. Одной из гостей стала американская звезда Белла Хадид, которая удивила публику своим откровенным платьем. Для выхода в свет супермодель выбрала платье-футляр черного цвета с глубоким вырезом, которое полностью обнажило ее грудь, но знаменитость прикрыта эту часть тела ожерельем из позолоченной латуни в виде сосудистой сетки человеческих легких. Это украшение создал креативный директор бренда Schiaparelli Даниэль Роузберри.

Свой образ Белла дополнила босоножками на каблуках, массивными серьгами и кольцом, а волосы собрала в пучок, сделав выразительный макияж.

Прикрыла грудь ожерельем: наряд Беллы Хадид стал сенсацией (ФОТО) - фото 2

Фото: Getty Images

К слову, на открытии Каннского фестиваля Белла также пришла в запоминающемся наряде, на ней было черно-белое платье с длинным шлейфом из прозрачного тюля, которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру. 

Напомним, что одна из самых красивых женщин мира Белла Хадид взбудоражила фанатов селфи в ярком летнем и открытом образе. Эта девушка умеет подчеркивать свою фигуру в любом наряде.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская топ-модель Белла Хадид, находясь дома на карантине, решила поэкспериментировать со своими волосами. Взяв в руки ножницы, знаменитость остригла себе челку, а результаты своего "перевоплощения" опубликовала в социальной сети.


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